Escrocii trimit colete aleatoriu, cu valori fixe de ramburs, mizând pe faptul că mulți oameni fac frecvent comenzi online și nu mai verifică atent eticheta. Atunci când pachetul este deschis, se constată că produsele nu corespund și că banii au fost deja încasați de expeditor.

Autoritățile recomandă verificarea atentă a coletelor primite. Dacă expeditorul nu este cunoscut, pachetul poate fi returnat imediat curierului. În cazul în care coletul a fost deja deschis, singura soluție este depunerea unei plângeri la poliție.

Reprezentanții firmelor de curierat spun că nu bazele lor de date au fost compromise, ci infractorii folosesc informații obținute de pe site-uri cu protecție slabă. Ei subliniază că obligația curierilor este să preia coletul de la expeditor și să îl livreze destinatarului, fără să știe ce conține sau dacă destinatarul a făcut comanda.

Adriana Manu, reprezentant al unei firme de curierat, a explicat că procedura standard este ca banii să fie returnați expeditorului, iar conținutul coletului nu poate fi verificat de curieri.

„Obligația companiei de curierat este să preia un colet de la expeditor, să-l livreze destinatarului și să ramburseze banii în contul expeditorului, așa cum este procedura standard. Din păcate, nu știm ce se află în colet și nici dacă un anumit client a comandat respectivul pachet”, explică Adriana Manu, potrivit Digi24.

Specialiștii în prevenirea criminalității atrag atenția că infractorii folosesc și pagini web clonate pentru a fura datele cardurilor clienților. Sorin Stănică, de la Institutul de Prevenire a Criminalității, a recomandat ca, în lipsa certitudinii privind legitimitatea unui site, plata să fie făcută ramburs, dar numai după verificarea atentă a expeditorului.

„Dacă nu suntem siguri că site-ul este legitim, este bine să nu introducem datele cardului și să facem cumpărături cu plata ramburs”, recomandă Sorin Stănică.

În ultimele săptămâni, paginile unor firme de curierat au fost invadate de recenzii negative de la clienți care au pierdut bani prin această metodă. Multe dintre pachetele cu probleme au fost legate de comenzi făcute prin platforme precum Temu, Shein sau AliExpress.