Medicul Adrian Marinescu a declarat că infecțiile nosocomiale, denumite acum infecții asociate actului medical, sunt întâlnite peste tot în lume. El a explicat că niciun spital nu poate avea nivel zero al acestor cazuri, dar cheia rămâne prevenția.

În opinia sa, riscul cel mai mare apare în secțiile de terapie intensivă, unde pacienții au imunitatea slăbită și complicațiile pot fi fatale, mai ales în cazul copiilor mici.

Medicul a subliniat că nu bacteria în sine este principalul pericol, ci faptul că afectează persoane cu boli asociate, deja vulnerabile. Totodată, a menționat că viteza de intervenție la apariția primului caz și aplicarea corectă a protocoalelor sunt decisive.

„Aceste infecţii nosocomiale, pe care acum le numim infecţii asociate ştiinţei medicale, cum se întâmplă şi cu Seratia, sunt categorii de infecţii care există oriunde în lume. Nu există spital de pe mapamond unde să fie la zero aceste infecţii. Ce e important este să pot să previn, în primul rând, de exemplu, în raport cu această infecţie şi cu bacteria, să nu am cazuri, mai ales în secţie de terapie intensivă. Şi doi, la fel de important, modalitatea în care intervin, în modul în care am primul caz şi viteza cu care o fac, mai ales că, dacă vorbim de secţie de terapie intensivă, vorbim de persoane vulnerabile, adică vorbim de cei care au sistem imunitar problematic, dacă sunt şi copii mici, cu atât mai mulţi. Deci, la aceste persoane, o bacterie de acest gen poate să vină cu complicaţii care se ducă inclusiv la deces”, a declarat doctoral Adrian Marinescu într-o intervenţie la Digi24.

Potrivit lui Marinescu, în ultimii ani s-au făcut progrese în raportarea acestor infecții, comparativ cu perioada de acum cinci ani, când exista o subraportare evidentă. El a precizat însă că încă există loc de îmbunătățire. Dacă sunt greșeli și acestea sunt demonstrate, trebuie aplicate sancțiuni.

El a reamintit că Institutul „Matei Balș”, împreună cu Ministerul Sănătății și alte autorități, a derulat programe de conștientizare și cursuri pentru personalul medical, dar a recunoscut că schimbările nu pot apărea peste noapte.

„În momentul de faţă, lucrurile s-au schimbat. E adevărat că e loc de mai bine. Al doilea aspect important, sigur că dacă sunt greşeli şi lucrurile acestea sunt demonstrate, trebuie să existe şi sancţiune, în mod clar. Iar legat de ce se poate face de acum încolo, de exemplu, Institutul Matei Balş, împreună cu Ministerul Sănătăţii şi cu autorităţile în domeniu, au derulat astfel de programe de conştientizare în raport cu infecţiile nozocomiale, au fost făcute cursuri, au fost făcute raportări, doar că, din păcate, aceste lucruri nu se schimbă peste noapte şi vom avea multe lucruri de făcut, în aşa fel încât să fie mult mai bine România”, a subliniat Marinescu.

Medicul a subliniat importanța serviciului SPIAM, existent în fiecare spital, care are rolul de a monitoriza permanent cazurile de infecții și de a aplica imediat măsurile prevăzute în protocoale.

„Serviciul de epidemiologie, adică SPIAM-ul, care există în fiecare spital şi este obligatoriu, are un rol extrem de important de a monitoriza la nivelul spitalului, în permanenţă, şi orice caz de acest gen ar trebui să fie raportat şi măsurile trebuie să fie imediate şi foarte clare, conform protocoalelor”, a mai declarat Marinescu.

Direcția de Sănătate Publică Iași a început o anchetă epidemiologică la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”. Germenele identificat a fost descris de conducerea spitalului ca fiind sensibil la antibiotice, iar pentru siguranța pacienților s-a decis limitarea internărilor la ATI încă din 16 septembrie.

Directorul spitalului, Cătălina Ionescu, a precizat că toate procedurile sunt analizate și că se colaborează cu autoritățile sanitare pentru identificarea exactă a cauzelor.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a calificat situația drept inacceptabilă, criticând întârzierea raportării cazurilor. El a arătat că primul caz a fost raportat la DSP după cinci zile, iar Ministerul a fost informat abia după 13 zile. Rogobete a transmis că măsurile specifice trebuiau aplicate imediat și că întârzierea a dus la agravarea situației.