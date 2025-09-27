Bolojan a arătat că potențialul agricol al României poate fi valorificat prin companiile care și-au extins activitatea în ultimii ani, crescând capacitatea de producție și diversificând sortimentele, ceea ce va duce la mai multe produse românești în magazine și la reducerea importurilor.

Premierul a mai precizat că dezvoltarea țării nu depinde de guvern, ci de oameni și companii, iar rolul autorităților este de a crea condițiile pentru performanță. Totodată, discuțiile cu reprezentanții Transavia au vizat debirocratizarea procesului de avizare și de obținere a autorizațiilor, precum și stabilirea de politici publice care să susțină creșterea producției interne și a exporturilor.

“Cu firme ca Transavia se poate dezvolta România I-am mulțumit azi, la sediul din județul Alba al companiei Transavia, domnului Ioan Popa, fondatorul acesteia, pentru produsele de calitate livrate zi de zi, pentru cele peste 2.300 de locuri de muncă și pentru taxele plătite bugetului de stat.

Potențialul agricol al României poate fi pus în valoare prin firmele care s-au dezvoltat în acești ani, care pot să-și crească capacitatea de producție și să-și diversifice sortimentele.

Vom avea astfel mai multe produse românești în magazine și mai puține importuri.

Nu un guvern dezvoltă o țară. Oamenii și companiile fac acest lucru. Guvernul creează condițiile pentru ca oamenii și firmele să performeze.

Am discutat despre cum facem să debirocratizăm avizările și obținerea autorizațiilor și cum stabilim politici publice ce susțin creșterea producției interne și a exporturilor.”, a scris premierul pe Facebook.

Transavia, unul dintre liderii industriei avicole din România, își extinde portofoliul cu gama Fragedo Crunch your Lunch, oferind preparate din carne de pui gata de gătit, dezvoltate cu ajutorul inteligenței artificiale și a tehnologiilor de ultimă generație.

„Noua gamă Fragedo Crunch your Lunch, disponibilă în magazinele din comerțul modern din țară în trei variante, Șnițel, Bites și Strips, redefinește așteptările consumatorilor moderni care nu acceptă compromisuri: piept de pui întreg premium, cu conținut ridicat de proteine, fraged și suculent, cu un înveliș auriu, incredibil de crocant cu ovăz, multicerale sau zară(buttermilk). Ne dorim ca toate familiile din România să se bucure de această gamă gata de gătit și să aducă savoare în bucătărie, fără compromisuri de gust, calitate sau buget. Știm că românii caută produse de încredere, cu ingrediente sigure, de calitate înaltă și un raport optim calitate-preț, iar această gamă este răspunsul nostru la aceste nevoi”, spune Ciprian Oprea, Director Comercial Transavia.

Transavia utilizează tehnologia de ultimă generație Marel i-CUT, care permite porționarea precisă a cărnii și contribuie la reducerea risipei alimentare.

Noul portofoliu aduce o premieră pentru consumatori: SmartCook by Fragedo, primul asistent de gătit bazat pe inteligență artificială din România, care simplifică prepararea rețetelor rapide și gustoase. Funcționalitatea permite chiar scanarea codului QR de pe ambalaje direct în magazine, oferind sugestii de cumpărături și combinații de produse compatibile pentru rețetele dorite.

Afacerea, 100% românească și fondată acum 34 de ani în Transilvania, este unul dintre cei mai importanți contribuabili la bugetul de stat și un angajator major, cu peste 2.300 de locuri de muncă directe. Activitatea companiei se desfășoară în 31 de ferme de creștere a păsărilor, patru ferme vegetale, fabrica de nutrețuri combinate, trei abatoare moderne și fabrica de procesare a cărnii. Transavia este singurul producător de carne de pasăre din România certificat GolbaG.A.P. versiunea 5.2, care atestă aplicarea bunelor practici agricole și a standardelor de producție.

Compania produce brandurile de carne de pui Fragedo și semipreparate pe bază de pui Papane și se află printre cele mai valoroase portofolii de mărci românești. Modelul de afaceri este 100% vertical integrat și sustenabil, respectând cele mai stricte protocoale și bune practici pe întreg lanțul de producție, de la agricultură până la raft. În cei 34 de ani de activitate, Transavia a investit constant în modernizare și tehnologie avansată, adoptând inovația ca motor al creșterii sustenabile și al predictibilității afacerii. Fermele companiei, situate în opt județe, produc anual peste 100.000 de tone de carne de pui.