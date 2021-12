CAPITAL: Care este cifra de afaceri prognozată pentru anului 2021?

Ioan Popa: Rezultatele acțiunilor noastre din prima parte a acestui an și evoluția foarte bună de până acum ne creează premisele pentru ca la finalul acestui an să înregistrăm o performanță peste anul 2019, care a fost cel mai bun an din istoria companiei. Astfel, pentru anul acesta, prognozăm o creștere cu 15-20% a cifrei de afaceri. Acest optimism se bazează pe faptul că lucrurile își revin față de anul 2020, iar semnele din prima parte a anului acesta ne indică faptul că vom asista la o revenire a consumului.

CAPITAL: Ce profit prognozați la finalul acestui an?

Ioan Popa: Pentru moment, estimările noastre sunt în linie cu ținta anuală propusă la începutul anului, respectiv de îmbunătățire a profitului față de anul anterior.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante investiții pe care compania dumneavoastră le-a realizat în acest an?

Ioan Popa: În 2021, planul nostru de investiții se menține la nivelul planificat la începutul anului, de 15-20 de milioane de euro. În acest an vom orienta investițiile cu precădere către crearea de noi spații de producție, către dezvoltarea continuă a nivelului de producție, către mărirea capacității la două abatoare, respectiv la cel din Alba și din Braşov. Vom investi și în fabrica de furaje combinate, dar și în alte zone care să ne permită să ne atingem obiectivele ambițioase pe care le avem pentru acest an și pentru următorii, atât în ceea ce privește evoluția afacerii, cât și în privința angajamentelor de reducere a amprentei ecologice.

De asemenea, ca lideri de piață, vom continua misiunea noastră de a educa cu privire la calitatea produselor și la standardele de siguranță alimentară investind în promovarea transparenței și a onestității în comunicarea de marketing și fiind un model pentru industrie în ceea ce privește scăderea amprentei ecologice și dezvoltarea durabilă.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante provocări pe care le-ați înfruntat în acest an?

Ioan Popa: Suntem una dintre cele mai reputate afaceri de familie din România, cu capital 100% românesc, cu un model de business integrat vertical de la bob la furculiță, cu management performant, orientat către sustenabilitate. Anticipăm modificări ale mediului de afaceri, ne adaptăm rapid și acționăm agil atunci când factori externi generează provocări pe care trebuie să le rezolvăm. O astfel de provocare a fost infuzia uriașă de produse din carne de pasăre din import, cu un preț foarte scăzut care a dus la o prăbușire a prețului cărnii de pui, foarte aproape de nivelul anului 2009. O altă provocare pentru întreg mediul de afaceri și pentru societate în general este creșterea explozivă a prețului energiei, antrenând și o accelerare a inflației, cu creșteri semnificative ale costurilor tuturor materiilor prime, a ambalajelor, a costurilor de transport și așa mai departe. Aceste măriri de prețuri au determinat o creștere cu 30% a prețului puilor în viu față de aceeași perioadă a anului trecut.

La fel cum întreaga economie are probleme cu găsirea forței de muncă calificată, și noi ne confruntăm cu dificultatea angajării în special a muncitorilor calificați în meseriile pentru care nu mai există pregătire în școli. Din păcate, în acest moment, programul de educație națională este deconectat de la nevoile vieții economice, absolvenții neavând specializări căutate de companii, în ciuda încercării creării unui dialog între reprezentanții mediului economic, care reprezintă cererea, și cei din învățământ, responsabili de ofertă. Există o carență masivă în piață de electricieni, de mecanici, de lăcătuși-mecanici, sudori și de alți astfel de specialiști, pe care încercăm să o suplinim calificându-i la locul de muncă. Acest lucru înseamnă însă o curbă lungă de învățare și de adaptare la nevoile firmei, care afectează productivitatea.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante realizări din ultimul an?

Ioan Popa: În primul rând, faptul că cei peste 2100 de angajați TRANSAVIA au rămas sănătoși în acest an pandemic și au continuat să muncească cu pasiune, să facă lucrurile exact așa cum trebuie, în fiecare sector al afacerii noastre integrate vertical, de la bob la furculiță, consolidându-ne poziția de lider al pieței de carne de pui.

O altă reușită importantă a noastră este aceea că, în contextul transformărilor masive prin care societatea noastră trece, am înțeles și am anticipat nevoile consumatorilor pentru produse de calitate, sănătoase, sustenabile. Am combinat acest lucru cu pasiunea noastră pentru calitate și cu capacitatea noastră de a ne organiza, de a ne adapta și de a inova. Am făcut toate aceste lucruri urmând valorile noastre bazate pe respect pentru noi înșine, pentru ceilalți, pentru animale, pentru principii și pentru valoarea muncii. Astfel, am depășit borna de 100 000 de tone de carne de pui TRANSAVIA, contribuind la calitatea vieții oamenilor, care atunci când cumpără sunt conștienți beneficiile pe care le au dacă achiziționează produse care respectă cele mai înalte standarde de calitate și bio-securitate și care sunt controlate pe întreg lanțul de producție și distribuție. Ne susținem consumatorii comunicând onest acest lucru, fără înflorituri sau găselnițe de marketing.

Ne mândrim cu faptul că, în acest an, am devenit prima companie românească ce își asumă la nivel internațional angajamente față de producția sustenabilă, devenind, imediat după lansare, co-semnatară a Codului de Conduită al UE cu privire la practicile responsabile, comerciale și de marketing, în sectorul alimentar. Practic, la 30 de ani de la înființare, ne-am reasumat angajamentul ferm de a contribui substanțial la o viață sănătoasă, durabilă și echilibrată pentru toți consumatorii, oferindu-le produse naturale, de o calitate superioară, care asigură gustul și valoarea nutrițională, la cel mai înalt nivel, în timp ce mediul este protejat.

CAPITAL: Daca ar fi să vă caracterizați compania într-o singură frază, care ar fi aceea?

Ioan Popa: Lucrul făcut exact așa cum trebuie.