Directorul APIA Mureș, Ovidiu Săvâșcă, a anunțat recent că toate plățile aferente schemei de Sprijin Cuplat Vegetal (SCV) pentru campania agricolă 2024 au fost integral autorizate și procesate către beneficiari, scrie agrointel.ro.

Acestea reprezintă ultimele tranșe de subvenții din acest an, a precizat oficialul, care a subliniat că agenția menține un ritm continuu de lucru, alternând între controale și plăți pentru a susține fermierii.

În cadrul unei emisiuni locale, Săvâșcă a explicat că tranșa finală de plăți, programată pentru lunile mai-iunie, a fost onorată cu succes, iar banii au ajuns în conturile agricultorilor în timp util.

Sprijinul Cuplat Vegetal se acordă pentru anumite culturi intens cultivate în județul Mureș, precum soia, lucerna și sfecla de zahăr, specii care au beneficiat cel mai mult de această formă de ajutor financiar.

Șeful APIA a mai precizat că procesul de autorizare a fost realizat în urma confirmării transferului fondurilor de la Guvern, prin Ministerul Agriculturii și Ministerul Finanțelor, iar datele actualizate arată că plățile au fost efectuate către toți solicitanții eligibili.

Fermierii contactați au confirmat primirea sumelor, o veste binevenită pentru mediul agricol local, în condițiile unui an agricol în care susținerea financiară este esențială.

”Și aici sunt niște plăți acordate fermielor care realizează o anumită producție la hectar, la anumite specii cum ar fi soia, lucernă, sfeclă de zahăr, sunt cele mai cultivate de către fermierii mureșeni. Iar acum chiar suntem, să spunem așa, mulțumiți pentru faptul că am reușit să efectuăm plata.

De fapt, am autorizarea la începutul lunii iunie și am așteptat banii evident de la Guvernul României, Ministerul Agriculturii, Ministerul de Finanțe, circuitul banilor, așa cum se cunoaște și fermierii au confirmat că le-au intrat în cont banii, ceea ce e un lucru îmbucurător și astăzi am mai interogat, să spunem așa, baza de date și am observat că toți fermierii aveau plata făcută”, a mai punctat șeful APIA Mureș.