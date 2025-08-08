Elevii vor reveni în bănci luni, 8 septembrie 2025, cu o zi mai devreme față de anul precedent, însă începutul de an școlar este umbrit de incertitudine. Sindicatele din educație avertizează că, dacă măsurile de austeritate nu sunt retrase, greva generală ar putea bloca startul cursurilor.

În același timp, Ministerul Educației a anunțat calendarul complet al cursurilor și vacanțelor, dar și o serie de măsuri controversate: comasarea școlilor mici, schimbarea normei didactice și reorganizarea rețelei școlare.

Anul va fi împărțit în cinci module de cursuri, alternate cu vacanțe.

8 septembrie – 24 octombrie 2025

3 noiembrie – 19 decembrie 2025

8 ianuarie – 6 februarie 2026, cu posibilă extindere până la 13 sau 20 februarie, în funcție de decizia inspectoratelor

16 februarie, 23 februarie sau 2 martie – 3 aprilie 2026, stabilit local

15 aprilie – 19 iunie 2026

25 octombrie – 2 noiembrie 2025

20 decembrie 2025 – 7 ianuarie 2026

O săptămână între 9 februarie – 1 martie 2026, decisă local

4 aprilie – 14 aprilie 2026

20 iunie – 6 septembrie 2026

Clasa a XII-a zi / a XIII-a seral: final pe 5 iunie 2026

Clasa a VIII-a: final pe 12 iunie 2026

Liceu tehnologic și profesional: final pe 26 iunie 2026

Programele „Școala altfel” și „Săptămâna Verde” vor avea loc între 8 septembrie 2025 și 3 aprilie 2026, la alegerea fiecărei școli. Ministrul Daniel David a confirmat că se discută introducerea unei ținută școlare unificate, fără o decizie finală.

Ministerul Educației pune în aplicare prevederile Legii 141/2025 („Legea Bolojan”), care aduc schimbări majore în rețeaua școlară. Două ordine de ministru, transmise spre publicare în Monitorul Oficial, reglementează comasarea școlilor mici și modificarea normei didactice.

Comasarea unităților cu sub 300 sau 500 de elevi

Modificarea rețelei școlare înainte de 11 august 2025

Avizul ARACIP până la 13 august, urmat de ordine ministeriale aplicabile imediat

Posibilitatea comasării și pentru școli cu autorizare provizorie

Clasele de început de ciclu să depășească media legală, cu excepții limitate

Din 1 septembrie 2025, profesorii de gimnaziu, liceu și profesional vor avea 20 de ore pe săptămână

Sunt prevăzute completări de normă, transferuri și detașări

Plata cu ora este interzisă pentru personalul de conducere, cu excepții pentru zone izolate

Măsurile se aplică între 11–22 august 2025

Profesorii avertizează că, în lipsa unui dialog real cu ministerul, protestele ar putea bloca debutul noului an școlar. Comasarea școlilor din mediul rural ridică îngrijorări privind accesul elevilor la educație, în special în comunitățile izolate.

Această combinație de schimbări legislative, reorganizări și tensiuni sindicale face ca începutul de an școlar să fie unul dintre cele mai incerte din ultimii ani.