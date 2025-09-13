În anul școlar 2025–2026, elevii din învățământul preuniversitar de stat vor beneficia de patru tipuri de burse – merit, socială, tehnologică și pentru mamele minore – conform unei hotărâri de guvern care introduce reguli noi privind criteriile, cuantumul și procedura de acordare. Inspectoratul Școlar Județean Sibiu a publicat detalii utile pentru părinți și elevi, astfel încât dosarele să fie pregătite corect și depuse în termen.

Se acordă elevilor cu medii generale de minimum 9.00, în limita a 15 la sută din clasă. Dacă mai mulți elevi au aceeași medie cu ultimul beneficiar, și aceștia primesc bursa.

Pentru clasa a V-a contează mediile primelor două intervale.

Pentru clasa a IX-a se ia în calcul media de admitere, care trebuie să fie cel puțin 9.00.

Elevii care au obținut premiul I la olimpiadele naționale sau premii la competiții internaționale primesc bursă de merit indiferent de procent.

Condiția este ca nota la purtare să fie 10.

Destinată elevilor din familii cu venituri reduse sau aflați în situații de dificultate. Pot solicita și orfanii, copiii aflați în plasament sau cei cu boli cronice.

Venitul mediu net pe membru de familie nu trebuie să depășească 1.287 lei.

Se iau în calcul toate veniturile familiei, inclusiv alocații și pensii alimentare.

Pentru criteriile medicale sunt necesare documente emise de medicul specialist și confirmate de medicul de familie.

Lista completă a bolilor eligibile poate fi consultată mai jos.

Cerere tip disponibilă la școală

Declarație pe proprie răspundere privind veniturile și acordul pentru prelucrarea datelor personale, cu excepția cazurilor medicale

Documente care atestă componența familiei, precum certificate de naștere, acte de identitate și documente de stare civilă

Raport de anchetă socială, unde este cazul

Se acordă elevilor din învățământul profesional și tehnic, pentru a sprijini continuarea studiilor într-un domeniu solicitat pe piața muncii.

Destinată elevelor care revin la școală după naștere, cu condiția să frecventeze cursurile.

Metodologia oficială pentru bursele din anul școlar 2025–2026 poate fi consultată AICI.

Bursele de merit se acordă automat, pe baza rezultatelor școlare, la propunerea dirigintelui.

Bursele sociale necesită depunerea unui dosar complet.

2 octombrie 2025 – depunerea dosarelor pentru burse sociale

3 octombrie 2025 – depunerea cererilor pentru celelalte categorii

Plata burselor se face lunar, pe durata cursurilor, cu excepția lunilor septembrie și octombrie. Pentru acestea, tranșa cumulată se plătește la data de 20 noiembrie 2025.

Informații suplimentare și documente-tip pot fi consultate pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Sibiu: isjsibiu.ro.