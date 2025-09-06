Liderul sindical, Simion Hăncescu, a subliniat că dascălii au responsabilitatea de a continua protestele până la abrogarea deciziilor de austeritate, în caz contrar existând riscul ca împotriva cadrelor didactice să fie adoptate noi măsuri restrictive.

”APEL LA SOLIDARITATE: Dacă nu suntem toţi, educaţia va fi distrusă iremediabil de Guvernul Bolojan! Sistemul educaţional traversează cea mai grea perioadă, din ultimii 35 de ani, din cauza măsurilor luate prin Legea 141/2025. Aceste măsuri au fost luate fără să se facă un studiu din impact şi fără să aibă în vedere că urmările acestor măsuri pot avea efecte extrem de dăunătoare asupra acestui sistem vital pentru o naţiune. Cei care au de pierdut sunt în egală măsură elevii dar şi cadrele didactice”, spune Hăncescu în apelul postat pe Facebook.

Liderul FSLI a criticat dur măsurile adoptate de Guvernul Bolojan, pe care le consideră cinice și sprijinite de toate partidele aflate la guvernare. El a susținut că aceste decizii vor face ca învățământul românesc să regreseze cu 15–20 de ani, ceea ce demonstrează încă o dată lipsa de interes a clasei politice pentru sistemul educațional.

”Dacă trăiam într-o ţară normală, educaţia ar fi fost protejată în această perioadă de austeritate. Trebuie să conştientizăm că aceste măsuri sunt cu bătaie lungă, motivul ascuns fiind acela de distrugere a învăţământului preuniversitar de stat şi nicidecum argumentul că nu sunt bani suficienţi pentru acoperirea salariilor şi burselor în învăţământ, până la finalul acestui an. Nimeni nu se mai îndoieşte de marile interese ale politicienilor, de lumea coruptă, de infractorii care fură statul, de oligarhi! Poate că aceste lucruri ar trebui să ne dea mai mult de gândit şi să ne determine, în masă, să ne cerem drepturile, în stradă”, afirmă Hăncescu.

Simion Hăncescu a transmis că profesorii au obligația de a continua protestele până la abrogarea măsurilor de austeritate, avertizând că, în caz contrar, autoritățile vor considera că dascălii pot fi controlați și reduși la tăcere. El a respins această idee, afirmând că educația are în continuare oameni solidari, curajoși și puternici. Liderul FSLI a amintit, de asemenea, că pe 8 septembrie este programat primul mare protest, intitulat „Marșul Educației”, care va avea loc în București.

”Trebuie să arătăm că suntem uniţi, pentru a ne recâştiga demnitatea călcată în picioare de cei care sunt acum la putere. Dacă fiecare cadru didactic este conştient de gravitatea situaţiei şi de necesitatea implicării în boicotarea deschiderii anului şcolar şi în protestele următoare, atunci distrugerea învăţământului nu va fi garantată! Nu e suficient să ne revoltăm în social media, ci e nevoie de implicare efectivă în acţiunile de protest! Liderii de sindicat nu pot să obţină singuri abrogarea măsurilor imposibile luate de Guvernul Bolojan. Este nevoie, mai mult ca oricând, de unitate şi solidaritate! Cu fiecare dintre voi, dragi colegi, devenim mai puternici, iar o luptă se câştigă cu implicare reală!”, scrie Simion Hancescu în mesaj.