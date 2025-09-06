Malta se dovedește surpriza acestei toamne, urcând direct în topul destinațiilor preferate de români, cu o creștere de peste 122% a rezervărilor față de anul precedent. Țara mediteraneană îmbină plajele însorite cu bogata sa moștenire culturală, păstrând astfel atmosfera verii. Singapore înregistrează cea mai spectaculoasă ascensiune, cu un avans de 141%, atrăgând turiștii români prin combinația sa unică de modernitate și exotism. Suedia se bucură, de asemenea, de un val de popularitate, cu o creștere de 108%, semn că tot mai mulți români optează pentru escapade nordice. În topul destinațiilor în creștere se mai află Polonia (+64%) și Indonezia (+35%).

În paralel, preferințele tradiționale rămân solide. Italia, Franța și Grecia continuă să fie printre cele mai căutate destinații, cu creșteri între 13% și 25% față de anul trecut. Cipru se remarcă printr-un avans de 70%, evidențiind dorința românilor de diversitate – de la plaje însorite la orașe vibrante și încărcate de cultură.

Interesul în creștere pentru Larnaca, Napoli și Nisa arată însă că românii caută destinații cu personalitate, fotogenice și diferite de rutele turistice clasice.

Vestea bună pentru călători: biletele de avion pentru toamnă sunt cu 2% mai ieftine decât anul trecut și cu 16% mai accesibile decât în sezonul estival, prețul mediu fiind de 130 euro. Aceasta face din această perioadă o alegere atractivă pentru cei care doresc să exploreze noi destinații fără a cheltui sume mari.

În ceea ce privește aeroporturile, Henri Coandă rămâne principalul punct de plecare, deservind peste 72% dintre călătorii români. Totuși, aeroporturile mai mici câștigă teren: Băneasa înregistrează creșteri rapide, iar Craiova impresionează cu un plus de aproape 67% al pasagerilor față de 2024.

De la soarele Mediteranei la aerul răcoros al Nordului, românii aleg o toamnă diversă, plină de experiențe noi și călătorii care combină relaxarea cu inspirația.

