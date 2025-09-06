Reprezentanții CMR au reacționat ferm, catalogând conferința drept o manifestare „pseudo-științifică”. Aceștia afirmă că subiectele abordate contrazic flagrant descoperirile medicinei moderne și pot fi considerate falsuri științifice și medicale.

Potrivit instituției, astfel de evenimente aduc atingere încrederii în profesioniști și în progresele medicale bazate pe dovezi.

„Aflăm cu îngrijorare că astăzi are loc la Braşov o aşa zisă conferinţă, în fapt o manifestare “pseudo-ştiinţifică”, în raport cu tot ce inseamna sănătatea publică, sistemul de sănătate şi cu ceea ce trebuie să reprezinte profesia medicală. Parcurgând titlurile sesiunilor din această manifestare considerăm că acestea nu au legătură nici cu medicina, nici cu știința”, spune Colegiul Medicilor din România, într-un mesaj pe Facebook.

Instituția mai arată că „atât participanții cât și lectorii unei asemenea manifestări publice trebuie să știe că noțiunile dezbătute intră în contradicție flagrantă cu toate descoperirile științifice, bazate pe dovezi, ale medicinei moderne, fapt care ar putea constitui un fals științific și medical”.

Colegiul Medicilor avertizează că răspândirea unor zvonuri nefondate sau a unor falsuri științifice constituie un risc major pentru sănătatea publică.

„Bolile infecţioase şi prevenţia lor reprezintă un domeniu medical care a beneficiat major de descoperirile medicale ale ultimului secol, iar vaccinarea a prevenit milioane de decese in rândul copiilor şi adulţilor, încă de la descoperirea fenomenului de imunizare prin vaccin. Atragem atenţia că aceasta manifestare, inclusiv prin titluri şi tematică, este contrară oricăror principii medicale, ştiinţifice şi etice şi ar putea avea ca şi consecinţă periclitarea gravă a sănătăţii publice. Considerăm că medicii cu drept de liberă practică trebuie să respecte riguros principiile medicale si etice care trebuie să le ghideze activitatea”, mai transmite Colegiul Medicilor.

Mesajul de avertisment este semnat de Prof. Dr. Simin Aysel Florescu (Comisia de Boli Infecțioase), Prof. Dr. Simona Ruță (Comisia de Microbiologie) și Dr. Dina Mergeani (Comisia de Medicină de familie).

Aceștia cer respectarea principiilor medicale și etice de către medicii care dețin drept de liberă practică și atrag atenția că asemenea manifestări compromit atât profesia medicală, cât și încrederea populației în știință.

Evenimentul organizat la Brașov sâmbătă nu este acreditat de Colegiul Medicilor și a fost prezentat drept o dezbatere medicală. În realitate, pe scenă au fost promovate teorii conspiraționiste despre „explozia de cancere post-vaccinare”, „copii care mor din cauza vaccinului COVID” sau „o conspirație globală prin vaccinare”.

Pe lista vorbitorilor apar mai mulți medici din spitale publice și clinici private. Printre aceștia se numără Răzvan Constantinescu, medic primar gastroenterolog și de medicină internă din Iași, șef de lucrări la Universitatea de Medicină și Farmacie, dar și Geanina Hagima, medic de obstetrică-ginecologie în București.

De asemenea, este prezent și un medic primar de radiologie-imagistică, coordonator al laboratorului de radiologie de la Spitalul Clinic din Brașov, alături de un medic de dermatovenerologie din Onești.

Lista este completată de Tatiana Uruioc, medic neurolog și coordonator al compartimentului de neurologie de la spitalul din Buhuși, precum și de Argentina Tudor, psiholog din Arad.