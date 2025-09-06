Primarul general al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a transmis sâmbătă un mesaj ferm privind necesitatea rezolvării problemei cronice a apei calde din București, prin realizarea fuziunii dintre ELCEN și Termoenergetica, două entități-cheie în sistemul de termoficare al orașului. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă susținute împreună cu primarul Sectorului 4, **Daniel Băluță**, care a susținut la rândul său demersul, subliniind importanța unui sprijin politic și legislativ la nivel național.

Bujduveanu a subliniat că, în urma discuțiilor purtate atât cu primarii de sector, cât și cu reprezentanți ai Guvernului, consensul general este că doar o fuziune rapidă și eficientă a celor două instituții va putea stabiliza sistemul de furnizare a apei calde și căldurii în Capitală.

„În urma discuțiilor cu primarii de sector, în urma discuțiilor cu Guvernul României, în urma discuțiilor cu Daniel Băluță, suntem cu toții convinși că cea mai bună soluție pentru a rezolva problema apei calde din București este ca să se realizeze cât mai repede acea fuziune între ELCEN și Termoenergetica. Banii produși pe energie electrică de către ELCEN trebuie să rămână în București. Iar asta vom face. (…) Banii care se fac de pe urma apei calde și căldurii, care se vând pe piața liberă, trebuie să rămână în București. De acei bani avem nevoie pentru a duce mai departe investițiile (…) Avem multe investiții, de la reabilitarea șinelor de tramvai, la schimbarea țevilor municipiului București, la proiecte mari de infrastructură”, a declarat primarul general.

În viziunea acestuia, păstrarea veniturilor generate de ELCEN în București este esențială pentru a susține planurile de dezvoltare urbană și pentru a moderniza rețeaua de termoficare, aflată într-o stare avansată de degradare. Lipsa investițiilor constante în infrastructura energetică a dus la pierderi majore de apă și energie, afectând sute de mii de locuitori, mai ales în sezonul rece.

Bujduveanu a menționat că fondurile rezultate din activitatea ELCEN ar trebui să nu mai fie deturnate în alte direcții, ci să fie reinvestite local, în beneficiul bucureștenilor: schimbarea conductelor vechi, modernizarea centralelor termice și automatizarea distribuției sunt doar câteva dintre prioritățile pe termen mediu.

La rândul său, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a susținut inițiativa și a subliniat că este nevoie de o decizie politică majoră, însoțită de modificări legislative urgente pentru ca fuziunea să poată fi pusă în aplicare fără blocaje birocratice sau juridice.

„În această privință nu vă vorbesc doar ca locuitor al Bucureștiului, nu vă vorbesc doar ca primar al Sectorului 4, ci ca și prim-vicepreședinte al Partidului Social Democrat, pentru că este o decizie foarte importantă pe care coaliția trebuie să o ia. Și sunt convins că în următoarele modificări legislative pe care Guvernul României le va implementa, în următoarele săptămâni, această problemă cronică pe care a avut-o Bucureștiul va fi în sfârșit rezolvată. Atât Ministrul Finanțelor, cât și Ministrul Energiei, cât și primul ministru și toți participanții în această coaliție am convingerea că vor face deîndată această modificare legislativă și mi-aș putea permite să spun că în sfârșit se face dreptate, pentru că de mult timp acest mod de funcționare ar fi trebuit să existe aici, în capitala României”.

Potrivit lui Băluță, o astfel de reorganizare ar aduce nu doar o eficiență sporită în administrarea resurselor energetice, ci și un model funcțional de autonomie local, în care orașul are control real asupra serviciilor publice esențiale.

Problema termoficării din București trenează de ani buni, iar sistemul actual – fragmentat între producător (ELCEN) și distribuitor (Termoenergetica) – este ineficient, cu pierderi uriașe pe traseu, alimentate de lipsa de coordonare și de subfinanțare. Proiectul de fuziune dintre cele două entități a fost discutat în mai multe rânduri, însă nu a fost finalizat din cauza blocajelor instituționale și a lipsei unei viziuni comune între autorități.

Prin actuala inițiativă, susținută de Primăria Generală și de unii lideri politici din coaliția guvernamentală, se dorește relansarea acestui proiect, cu sprijin legislativ și financiar din partea Guvernului.