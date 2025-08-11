În paralel, între 11 și 31 august 2025, ELCEN va efectua revizia anuală la Centrala Termoelectrică București Sud, perioadă în care clienții vor fi alimentați cu agent termic pentru apă caldă de către CTE Progresul. Distanța mai mare dintre sursa de producție și punctele de consum poate duce la întârzieri în livrarea apei calde.

Intervențiile anunțate de CMTEB diferă ca durată, în funcție de complexitatea lucrărilor și de starea conductelor, multe dintre acestea având o vechime de peste patru sau cinci decenii.

Zonele și perioadele afectate de lucrări:

Sector 1 – zona Splaiul Independenței – Calea Plevnei – Bulevardul Dinicu Golescu – Strada Buzești – Bulevardul Iancu de Hunedoara: oprirea apei calde pentru 9 puncte termice (56 blocuri și imobile), 1 modul termic, 6 puncte industriale și 8 pentru dotări, între 11 august ora 09:00 și 14 august ora 23:00. Conducta, Dn 500 mm, a fost pusă în funcțiune în 1976.

Sector 2 – Șoseaua Pantelimon: oprirea apei calde pentru 1 punct termic (10 blocuri), între 11 august ora 09:00 și 12 august ora 23:00. Conducta Dn 200 mm datează din 1978.

Sector 2 – Strada Cristescu Dima: oprirea apei calde pentru 1 punct termic (17 blocuri), între 13 august ora 09:00 și 14 august ora 23:00. Conducta Dn 200 mm a fost pusă în funcțiune în 1978.

Sector 2 – Calea Moșilor: oprirea apei calde pentru 8 puncte termice (99 blocuri), între 11 august ora 09:00 și 14 august ora 23:00. Conducta Dn 500/400/200 mm datează din 1988.

Sector 2 – Șoseaua Fundeni, Șoseaua Colentina și Strada Maior Vasile Băcilă: oprirea apei calde pentru 9 puncte termice (136 blocuri și Spitalul Fundeni), între 11 și 14 august ora 23:00. Conducta Dn 600 mm a fost pusă în funcțiune în 1976.

Sector 2 – Străzile Mașina de Pâine și Ion Berindei: oprirea apei calde pentru 12 puncte termice (201 blocuri), între 11 și 14 august ora 23:00. Conducta Dn 600/500 mm datează din 1969.

Sector 2 – Șoseaua Ștefan cel Mare: oprirea apei calde pentru 18 puncte termice (182 blocuri și Spitalul Colentina), între 11 august ora 09:00 și 14 august ora 23:00. Conducta Dn 500/400 mm a fost pusă în funcțiune în 1978.

Sector 3 – Calea Călărașilor și Strada Delea Nouă: oprirea apei calde pentru 2 puncte termice (17 blocuri), între 11 august ora 09:00 și 13 august ora 23:00. Conducta Dn 300/200 mm datează din 1989.

Sector 3 – Strada Alexandru Moruzzi: oprirea apei calde pentru 1 punct termic (11 blocuri), între 11 august ora 09:00 și 13 august ora 23:00. Conducta Dn 200 mm a fost pusă în funcțiune în 1989.

Sector 3 – Bulevardele Mircea Vodă și Corneliu Coposu: oprirea apei calde pentru 3 puncte termice (24 blocuri și 3 obiective industriale), între 11 și 14 august ora 23:00. Conducta Dn 600 mm datează din 1991.

Sector 4 – Strada Sgt. Nițu Vasile: oprirea apei calde pentru 8 puncte termice (95 blocuri), între 11 și 14 august ora 23:00. Conducta Dn 500 mm a fost pusă în funcțiune în 1987.

Sector 5 – Strada Dunăvaț și Șoseaua Sălaj: oprirea apei calde pentru 2 puncte termice (20 blocuri), între 11 august ora 09:00 și 12 august ora 23:00. Conducta Dn 250 mm datează din 1978.

CMTEB anunță că dispeceratele și echipele de intervenție vor lucra permanent. Datele privind repunerea în funcțiune sunt estimative și pot fi influențate de gradul de degradare a conductelor descoperit în momentul intervenției.

Clienții pot obține informații actualizate prin mesajele preînregistrate la numărul 031.9442, la linia gratuită 0800.820.002 sau prin aplicația Termoalert.