Interzis pentru cei care au casă la curte. Cu toate acestea, nu toți copacii sunt potriviți într-o curte. Sistemele radiculare agresive și invazive, auto-însămânțarea și chiar toxicitatea sunt doar câteva dintre problemele pe care le pot provoca anumiți copaci, scrie HomesandGardens.

De la plante invazive de acoperire a solului și arbuști urâți și agresivi, care nu vor mai crește niciodată, până la copacii enumerați mai jos, există arbori pe care nu ar trebui să-i cultivi în curtea casei.

Oțetarul roșu este apreciat pentru frunzișul său atractiv și culorile uimitoare de toamnă. Crescând până la 7,5 metri înălțime, această plantă nativă din America de Nord prosperă în păduri deschise și de-a lungul drumurilor, unde colonizează cu ușurință.

Oferind hrană și un habitat pentru păsări și polenizatori, este adesea adusă în grădinile cu animale sălbatice, dar este cultivată mai ales pentru spectacolul autumnal și capacitatea de a preveni eroziunea solului. Considerat invaziv în mai multe state, dacă este lăsat neadministrat, creșterea viguroasă a acestui copac poate depăși și umbri alte plante native, ducând la dispariția lor.

Cultivat pentru creșterea rapidă și frunzișul dens veșnic verde, Prunus laurocerasus, este adesea apreciat pentru capacitatea sa de a oferi un ecran protector și intimitate în grădină. Producând până la 90 cm de creștere nouă în fiecare an, acest arbust sau copac mic, cu creștere rapidă, poate ajunge la 90 cm înălțime și lățime.

Frunzele verde închis, lucioase și florile albe parfumate primăvara îl fac o alegere atractivă. Considerat o plantă invazivă în anumite părți și un gard viu de evitat datorită potențialului său de a umbri, laurul englezesc este toxic pentru animale de companie și oameni. copac pe care nu l-aș mai planta niciodată.

Atingând o înălțime maximă de aproximativ 30 de metri, nucul negru, Juglans nigra, este un copac prețuit pentru statura și fructele sale, dar și pentru lemnul său de esență tare. Arbore foios, nucul negru dezvoltă o scoarță gri închis atractivă și frunze penate care ies verzi, înainte de a se îngălbeni și a cădea.

Aest copac viguros nu este lipsit de probleme. În primul rând, pentru a-l menține productiv și a-și menține forma, este necesară tăierea regulată a nucului. Având seva sângerândă la tăiere, nucul negru trebuie tăiat la sfârșitul iernii, când copacul este latent. Și mai neobișnuit, nucul negru produce o substanță chimică numită juglonă, care este toxică pentru multe plante.

Prezentă în frunzișul, fructele și rădăcinile copacului, juglona se poate extinde dincolo de coronament și poate inhiba creșterea altor plante sensibile.

Salcia plângătoare un copac pentru umbră. Salix babylonica, așa cum este cunoscută salcia plângătoare, este foarte apreciată pentru ramurile elegante lăsate și frunzele lungi și înguste care foșnesc la orice adiere de vânt.

Prosperând în condiții umede, în special în apropierea râurilor și iazurilor, sălciile plângătoare pot tolera solul îmbibat cu apă și pot ajuta la absorbția excesului de apă.

Copac foios, cu o înălțime maximă și o întindere de aproximativ 15 metri, salcia plângătoare este în general nepotrivită pentru o curte. Acest lucru, combinat cu creșterea sa rapidă și sistemul său radicular extins, care caută umezeală, care poate deteriora conductele de scurgere și canalizare subterane, o face un copac de evitat.

Crescând până la 40 de metri înălțime și 24 de metri lățime, stejarii englezești, Quercus robur, sunt copaci maiestuoși. Un refugiu pentru fauna sălbatică și eficienți în absorbția dioxidului de carbon, sunt o alegere excelentă pentru a oferi umbră.

Crescut dintr-o simplă ghindă, stejarii englezești au nevoie de mult spațiu și se maturizează în copaci care nu ar trebui plantați niciodată într-o curte mică. Răspândindu-se rapid, rădăcinile unui stejar pot deteriora trotuarele, aleile și fundațiile.