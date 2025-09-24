Oberbank a început procesul de eliminare a bancomatelor din cele 46 de filiale germane încă din vară, când mai multe aparate au fost dezactivate fără notificări prealabile.

Clienții au aflat despre schimbare abia la intrarea în sucursale, unde erau afișate anunțuri oficiale care precizau că atât depunerile, cât și retragerile de numerar nu mai sunt posibile.

Mulți clienți au reacționat imediat, exprimându-și nemulțumirea pentru lipsa unei comunicări anticipate. O parte dintre aceștia au declarat că se simt abandonați, mai ales după ani întregi în care și-au păstrat economiile la Oberbank. Schimbarea a generat discuții despre rolul băncilor în menținerea accesului direct la bani lichizi.

Conducerea Oberbank afirmă că decizia a fost luată pe baza schimbărilor observate în comportamentul de consum. Potrivit reprezentanților instituției, clienții folosesc tot mai rar numerarul, preferând plățile electronice. Banca dorește să își concentreze resursele pe consultanță financiară și pe dezvoltarea de servicii digitale.

Modelul urmează exemplul altor instituții financiare, precum DKB, care au renunțat complet la bancomate în Germania. Oberbank susține că investițiile viitoare se vor îndrepta către soluții online și către extinderea suportului pentru plățile cu cardul.

Pentru clienții care au nevoie de cash, Oberbank recomandă retragerile din supermarketuri partenere sau de la anumite benzinării. Procedura presupune o achiziție minimă, iar suma maximă disponibilă pentru retragere este de 200 de euro. Această variantă vine în completarea opțiunilor deja disponibile, precum transferurile și plățile online.

Totuși, pentru persoanele care lucrează cu sume mai mari sau care preferă numerarul în tranzacțiile zilnice, soluția este considerată insuficientă. Criticii măsurii susțin că banca nu oferă o alternativă viabilă pentru toți clienții săi.

Nemulțumirea provocată de eliminarea bancomatelor a determinat deja unele persoane să își închidă conturile. Printre aceștia se află și Stefan Reng, client Oberbank de peste 15 ani.

„Ce rost are o bancă dacă nu îți oferă acces la propriii bani?”, a declarat acesta pentru presa germană.

Astfel de declarații reflectă pierderea de încredere în serviciile tradiționale oferite de bancă. Tot mai mulți clienți analizează posibilitatea de a-și muta economiile la alte instituții care mențin bancomatele ca serviciu esențial.

Decizia Oberbank se înscrie într-un fenomen mai amplu pe piața bancară germană. Potrivit datelor Bundesbank, numărul bancomatelor a scăzut semnificativ în ultimii ani. În 2019 existau aproximativ 58.400 de aparate, iar în prezent mai funcționează doar 49.750.

Instituții importante precum Sparkasse și Volks- und Raiffeisenbanken au contribuit la această reducere. Sparkasse a retras peste 4.000 de aparate, iar Volks- und Raiffeisenbanken aproximativ 3.400. Evoluția indică o direcție clară spre digitalizare, dar ridică întrebări despre viitorul accesului la numerar pentru populație.