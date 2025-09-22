Specialiștii avertizează că recentele câștiguri ale monedei euro pe scena internațională ar putea fi afectate grav de lipsa de consens politic la nivel european.

Această atenționare survine după ce președintele Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a îndemnat statele europene să profite de „momentul global al euro”, generat de slăbirea dolarului american, ca urmare a politicilor controversate ale fostului președinte american Donald Trump, notează Reuters. Bazându-se pe recomandările fostului său predecesor, Mario Draghi, pentru reforme ample ale sistemului financiar european, Lagarde sublinia că moneda unică traversează o perioadă favorabilă în Europa, iar această șansă nu trebuie ratată.

„Raționamentul ei a fost simplu”, a declarat pentru Reuters o sursă apropiată șefei BCE. Convinsă că ar putea fi un moment decisiv pentru Europa, Lagarde – fost ministru de Finanțe al Franței – ar fi fost frustrată de lipsa de viziune și fermitate a liderilor europeni.

La câteva luni distanță, și la un an după raportul lui Draghi, apelurile lui Lagarde pentru consolidarea monedei unice se lovesc de divergențe naționale și alte priorități, precum războiul din Ucraina, relațiile cu Trump și gestionarea tensiunilor politice interne ale UE.

Mai mulți oficiali europeni au declarat pentru Reuters că blocul comunitar se confruntă cu o anumită „inerție politică”.

Măsurile menite să sporească atractivitatea euro pentru investitori au fost abandonate, conform surselor Reuters. Propunerile de a realiza împrumuturi comune pentru finanțarea apărării Europei s-au confruntat cu opoziția Berlinului și Parisului. Țările mai mici, cu piețe financiare puternice, s-au opus centralizării supravegherii financiare în cadrul UE. De asemenea, planurile pentru o versiune digitală a euro nu au fost încă conturate clar.

„Fundamental, UE se luptă să gestioneze mai multe crize simultan”, a declarat Enrico Letta, fost prim-ministru italian, care anul trecut a prezentat propriul raport privind reformele necesare pentru piața unică. „Văd o Europă divizată”, a adăugat oficialul.

Moneda unică europeană, prezentă în buzunarele a 350 de milioane de europeni, rămâne unul dintre cele mai concrete simboluri ale UE. După criza financiară din urmă cu 15 ani, euro este rezultatul a trei decenii de reforme bancare și monetare, proces care continuă și astăzi.

În același timp, dolarul rămâne dominant pe plan mondial, reprezentând aproximativ trei cincimi din rezervele băncilor centrale și fiind principalul mijloc de plată pentru mărfuri precum petrolul.

Aceasta conferă guvernului american acces la un grup extins de creditori și o influență financiară considerabilă. În acest context, euro este a doua monedă ca importanță la nivel global, reprezentând aproximativ 20% din rezervele băncilor centrale și din tranzacțiile comerciale internaționale. În plus, pe lângă cele 20 de state membre ale zonei euro, alte 60 de țări sau teritorii și-au legat moneda direct sau indirect de aceasta, potrivit Reuters.