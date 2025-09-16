Un videoclip distribuit intens în grupuri religioase și pe rețelele sociale arată cum, printr-un anumit mod de pliere și folosirea unei oglinzi, o bancnotă de 50 de euro ar produce o formă care, în opinia unor utilizatori, seamănă cu o figură demonică.

Materialul a fost preluat rapid și a generat reacții de indignare și teamă în rândul unor segmente ale populației din Bulgaria, în contextul sensibil al aderării la euro, transmite La Repubblica.

Un purtător de cuvânt al BCE a intervenit la radioul național din Sofia și a explicat public că astfel de „imagini” nu fac parte din designul sau conceptul bancnotei. Oficialul a precizat că seria actuală de bancnote se bazează pe tema „epoci și stiluri” și că motivele prezente — ferestre, uși și poduri — simbolizează epoci arhitecturale, deschidere și comunicare între popoare. Orice alte forme care apar prin pliere sau alăturare sunt, potrivit BCE, neintenționate și accidentale.

„Alte imagini care pot apărea atunci când bancnotele sunt pliate într-un anumit fel sunt neintenționate și nu au nicio legătură cu designul lor.”

Reprezentantul BCE a subliniat că elementele grafice au fost gândite să reflecte „spiritul european de deschidere și cooperare”. Ferestrele și ușile de pe fața bancnotei simbolizează deschiderea, iar podurile de pe verso sugerează comunicarea între popoarele Europei și între Europa și restul lumii. Reprezentarea geografică a Europei completează tema. Orice efect vizual apărut prin pliere nu este conceput de designeri și nu transmite niciun mesaj ocult.

Pe lângă acuzațiile asupra bancnotei de 50 de euro, pe rețelele sociale au circulat și teorii conform cărora plasarea a două bancnote de 100 de euro una lângă alta ar crea o imagine cu tentă satanică.

BCE a respins și aceste teorii, explicând că astfel de efecte sunt rezultatul întâmplător al modului în care hârtia este pliată sau al compoziției grafice când este privită din unghiuri neobișnuite.

Bulgaria urmează să adopte moneda unică la 1 ianuarie 2026. Euro a fost introdus în 1999 ca monedă de cont și a început să circule fizic din 1 ianuarie 2002. Până acum, 20 de state membre folosesc euro. Croația a fost cea mai recentă țară care a aderat (1 ianuarie 2023).