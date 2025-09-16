El a spus că alte țări au rezolvat astfel de situații prin două metode: să aducă mai mulți bani la buget și să reducă cheltuielile. România are taxe și impozite printre cele mai mici din Europa și ar fi trebuit să crească veniturile și să se asigure că acestea sunt încasate corect, lucru care nu s-a reușit în ultimii ani. În același timp, statul trebuie să reducă cheltuielile, nu prin măsuri mici și fără efect, ci prin schimbări mari. Un exemplu ar fi reorganizarea administrației publice locale.

„Asemenea diferențe au fost corectate de toate țările prin metode care n-au fost inventate în România, trebuie să crești venituri dacă ai nevoie, România are unul dintre cele mai scăzute sisteme de impozitare, trebuia să creștem veniturile. Pe această componentă trebuie să le și încasăm, asta nu am reușit în acești ani. Apoi trebuie să scădem cheltuieli. Nu se poate de pe o zi pe alta. Nu lucrezi pe zone mici unde impactul e nesemnificativ. Trebuie să lucrezi pe blocuri mari. Un bloc mare e administrația publică locală din România. Am această responsabilitate față de români. Nimeni nu e fericit, dar dacă ești forțat să faci asta măcar să nu o faci degeaba, că ar însemna să îți bați joc de români. Asta a fost stabilit în planul de guvernare”, a precizat oficialul român, marți seară, la Antena 3 CNN.

„În momentul de față avem o stabilitate politică, lucru care e certificat de votul în Parlament atât pe ceea ce înseamnă moțiunea de cenzură, dar și moțiunea simplă împotriva ministrului Educației. Asta nu înseamnă că într-o Coaliție cu patru partide lucrurile se desfășoară ușor. Trebuie să facem tot ceea ce ține de noi pentru a menține această stabilitate. Cheltuim cu 30 de miliarde în plus, bani pe care îi împrumutăm, în fiecare an costul împrumuturilor e tot mai mare. Doar anul acesta România va plăti dobânzi în valoare de 11 miliarde de euro. Înseamnă Autostrada Moldovei. A7 costă 11 miliarde de euro. Doar din dobânzi a plecat Autostrada Moldovei. Tot programul Anghel Saligny, contractele semnate au fost 55 de miliarde de lei, deci 11 miliarde de euro. Nu mai putem merge așa.”

Bolojan a afirmat că țara nu mai poate continua în acest fel și că este nevoie de măsuri clare. Soluțiile, folosite și de alte state, sunt creșterea veniturilor și reducerea cheltuielilor. El a explicat că tăierile nu pot fi făcute la scară mică, ci în domenii mari, cum ar fi administrația publică, unde lucrează peste 130.000 de persoane. Premierul a amintit că guvernul a adoptat deja două pachete de măsuri, iar în al doilea s-au inclus și schimbări pentru administrația locală.

El a mai spus că România a lansat multe investiții în ultimii ani și s-a lucrat intens, dar acest ritm nu mai poate fi susținut în continuare.