Marți, premierul Ilie Bolojan a primit la Palatul Victoria o delegație a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), condusă de Charlotte Ruhe, Managing Director pentru Europa Centrală și de Sud-Est. Vizita oficială a reprezentanților BERD în România a oferit prilejul unei analize detaliate asupra proiectelor în curs de desfășurare, dar și a priorităților strategice pentru perioada următoare, cu accent pe identificarea unor noi oportunități de cooperare între instituția financiară și autoritățile române.

În cadrul întrevederii, un loc important l-a ocupat discuția despre Portul Giurgiulești din Republica Moldova, aflat într-un proces de achiziție internațională coordonat de BERD. Guvernul României și-a exprimat intenția de a se implica în acest demers, în parteneriat cu Republica Moldova, obiectivul comun fiind acela de a sprijini dezvoltarea regională și de a îmbunătăți legăturile de transport și comerț atât pe Dunăre, cât și la Marea Neagră.

”Obiectivul vizitei a fost discutarea progresului operaţiunilor BERD în România, prezentarea priorităţilor strategice şi identificarea de noi oportunităţi de cooperare. Au fost discutate proiectele de investiţii aflate în derulare şi iniţiativele prioritare viitoare, sprijinul BERD pentru infrastructura municipală şi pentru creşterea absorbţiei fondurilor europene, precum şi schimbul de bune practici privind parteneriatele public-private şi eficientizarea activităţii companiilor de stat”, arată guvernul într-un comunicat.

Executivul evidențiază că toate aceste inițiative urmăresc o mai bună gestionare a resurselor financiare disponibile, stimularea unei creșteri economice sustenabile și implementarea eficientă a proiectelor majore, cu impact direct asupra comunităților locale și a economiei naționale.

În legătură cu Portul Giurgiulești, Guvernul României reamintește că ”partea română a exprimat interesul pentru implicarea în acest demers, în coordonare cu Republica Moldova, cu obiectivul comun de a sprijini dezvoltarea regională şi conectivitatea pe Dunăre şi la Marea Neagră”.

De asemenea, premierul Ilie Bolojan a salutat activitatea BERD în România și a amintit câteva dintre investițiile recente, deja aprobate, precum programul de eficiență energetică pentru clădirile publice din Brașov, modernizarea sistemului de termoficare și proiectele de regenerare urbană din Timișoara, dar și inițiativele pentru dezvoltarea energiei verzi prin parcuri fotovoltaice în județele Dolj și Olt.

La întrevedere au mai fost prezenți Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, și Ciprian-Constantin Șerban, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, care au susținut importanța consolidării colaborării cu BERD pentru viitoarele proiecte de infrastructură și dezvoltare economică.