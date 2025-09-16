Ministrul Finanțelor a subliniat că modelul aplicat în Grecia poate fi folosit cu succes şi la noi, parteneriatul public-privat reprezentând „un mecanism prin care pot fi finanţate proiecte de anvergură, inclusiv spitale regionale”.

”Înâlnire la Finanţe cu echipa Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), condusă de Charlotte Ruhe, Managing Director pentru Europa Centrală şi de Sud-Est. BERD este un partener strategic pentru România – cu peste 700 mil. EUR investiţi de BERD anul trecut şi 600 mil. EUR deja angajaţi până în septembrie anul acesta – în principal în sectorul privat, dar şi în proiecte municipale, de transport, apă şi eficienţă energetică”, a scris, marţi seară, pe Facebook, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Nazare a precizat că, în cadrul discuțiilor cu oficialii BERD, a fost abordată și tema extinderii investițiilor prin parteneriate public-private (PPP), considerate „un mecanism prin care pot fi susținute proiecte de amploare, precum construirea de spitale regionale”.

Alexandru Nazare a subliniat că modelul aplicat în Grecia, unde BERD a susținut investiții semnificative prin parteneriate public-private, ar putea fi adaptat și în România. El a evidențiat că țara are nevoie de proiecte majore în infrastructură și sănătate, care să atragă capital privat și să fie gestionate profesionist.

”Experienţa de succes din Grecia, unde BERD a sprijinit investiţii importante prin PPP-uri, poate fi replicată şi la noi. România are nevoie să dezvolte proiecte în domenii cheie, precum infrastructură şi sănătate – care să atragă capital privat şi să fie gestionate profesionist”, a mai transmis Nazare.

Acesta a arătat că relația cu BERD este valoroasă nu doar pentru investiții, ci și pentru modernizarea guvernanței companiilor de stat, pentru mobilizarea de fonduri europene în proiecte mixte și pentru dezvoltarea infrastructurii strategice. În opinia sa, prin transparență și parteneriate solide, România ar putea deveni un hub regional pentru investiții.

Alexandru Nazare a explicat că, în primele două luni de la preluarea mandatului, execuția bugetară a înregistrat venituri mai mari decât estimările. Totuși, el a precizat că aceste rezultate nu includ încă efectele măririlor de taxe din Pachetul 1, menționând că abia în lunile următoare se va vedea încasarea suplimentară generată de creșterea TVA.