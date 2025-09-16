Traian Băsescu nu pierde din nou ocazia de a-l ironiza pe actualul ambasador al Federației Ruse în România. Fostul președinte al României i-a transmis lui Vladimir Lipaev un mesaj de la distanță, prin intermediul unei postări pe Facebook, totul după ce Călin Georgescu a fost trimis în judecată, fiind acuzat de tentativă de lovitură de stat.

Băsescu îl acuză pe ambasadorul rus că este arogant și îi amintește că Horațiu Potra, Călin Georgescu şi mercenarii lor au fost puşi sub acuzare pentru tentativă de destabilizare a României.

Fostul președinte amintește și de dovezile găsite de procurori în acest caz. Traian Băsescu amintește de depozitele de arme, de lingourile de aur, dar și de milioanele de dolari găsite la percheziții de oamenii legii. În plus, din rechizitoriul procurorilor reiese că toate acțiunile lui Georgescu și Potra erau însoțite de agresivitate şi ameninţări.

La final, amintind de poziția ironică a Ambasadei Rusiei cu privire la drona care a survolat sâmbătă teritoriul României, Traian Băsescu îl îndeamnă pe Vladimir Lipaev să fugă la Parchetul General. „Aveți un OZN”, scrie Băsescu în postarea sa.

„Cum stăm cu aroganţa Domnule Ambasador? Depozite de arme, lingouri de aur, milioane de dolari, agresivitate şi ameninţări. Potra, Georgerscu şi mercenarii lor, puşi sub acuzare pentru tentativă de destabilizare a României. Ce să zicem domnule ambasador… fugiţi la Parchetul General ca aveţi un OZN.”, este mesajul postat de Traian Băsescu marți după-amiază pe Facebook.

Reamintim că în acest weekend, sâmbătă, pe 13 septembrie, o dronă de proveniență rusească, de tip Geran, a survolat teritoriul României timp de circa o oră.

Rusia a reacționat afirmând că aparatul detectat nu ar fi fost o dronă, ci un obiect zburător neidentificat, iar autoritățile de la Moscova au acuzat că incidentul ar reprezenta o provocare din partea Kievului.

Într-o postare pe Facebook, Ambasada Rusiei a reiterat că protestul formulat de partea română este nefondat și nejustificat, invocând lipsa unei confirmări obiective a provenienței naționale a aparatului zburător.

Potrivit ambasadei, pe 13 septembrie ar fi fost descoperit un alt obiect zburător neidentificat, iar autoritățile române s-ar fi grăbit să declare că ar fi vorba despre o dronă rusească. În discuțiile purtate pe 14 septembrie la MAE, reprezentanții diplomației române nu ar fi prezentat un răspuns concret și convingător la întrebările privind identificarea dronei.

Ambasadorul rus a subliniat că toate circumstanțele indică faptul că incidentul ar fi, de fapt, o provocare intenționată pusă la cale de regimul de la Kiev.

Potrivit acestuia, autoritățile ucrainene, confruntate cu un eșec militar pe front și temându-se de răspunderea pentru crimele comise împotriva poporului rus și ucrainean, ar încerca prin orice mijloace să atragă statele europene într-o confruntare militară periculoasă cu Federația Rusă.