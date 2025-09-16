Procurorii spun că fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată pentru că planul lui de candidatură a fost planificat pas cu pas, timp de 5 ani. La început, totul părea discret, dar treptat s-a transformat într-un fenomen electoral și social cu efecte periculoase.

Rechizitoriul arată că candidatura nu a apărut brusc. Georgescu și echipa lui au lucrat ani de zile la planuri ascunse, au încercat să obțină finanțare și au folosit rețele complicate pentru influență și propagandă. Chiar din 2019, el își construia echipa. Judecătorul Stoicescu Adriana-Petronela a declarat că Georgescu a încercat să o convingă să intre în politică și să fie ministru al Justiției, dar ea a refuzat. Acesta a fost primul semn că Georgescu visa deja la un guvern propriu.

Planul a devenit mai clar în 2022. Convorbirile confiscate arată că Georgescu i-a cerut lui Horațiu Potra să obțină de la omul de afaceri Frank Timiș o sumă mare pentru campanie – între 20 și 35 milioane USD. Procurorii spun că planul era pregătit încă din 2022 și că candidatura lui a fost rezultatul unui proiect bine gândit: găsirea și consolidarea sprijinului politic, social și financiar necesar pentru o campanie națională.

Oficial, candidatura lui părea nesemnificativă: fără partide mari în spate și fără sondaje bune. Dar procurorii spun că a declanșat totuși o dinamică socială și politică complexă.

Cheia succesului: campania online. Rechizitoriul arată că au fost folosite conturi masive pe TikTok, unele coordonate, cu hashtag-uri ca #cg, #calingeorgescu și #calingeorgescupresedinte2024. În doar câteva săptămâni, Georgescu ajungea pe locul 9 în trending global.

Candidatura lui Georgescu a fost promovată de site-uri cu legături proruse. Între 25 noiembrie 2024 și 6 decembrie 2024, portalul Pravda România a publicat 230 de articole care îl promovau pe Georgescu, împreună cu mesaje naționalist-extremiste.

Pe 1 decembrie, portalul Pravda din Republica Moldova a pus un pliant cu harta „României Mari”, care avea un cod QR ce ducea direct la site-ul oficial al lui Georgescu, calingeorgescupresedinte.ro.

Procurorii spun că articolele Pravda România urmăreau obiectivele Rusiei și îl prezentau pe Georgescu ca principalul candidat susținut.

Oficial, candidatura lui Georgescu nu a avut cheltuieli electorale. În realitate, campania lui online a fost intens finanțată și sprijinită de rețele organizate. Un influencer, Bogdan Peșchir, a investit aproximativ 1 milion de euro pe TikTok pentru a-i mări artificial vizibilitatea.

De la pregătirile din 2019, la planurile financiare din 2022, până la promovarea prorusă și succesul pe TikTok din 2024, Georgescu nu a fost un candidat apărut din senin. Rechizitoriul arată că el a fost rezultatul unui plan vechi și bine pus la punct, care combina ambiții personale, bani, rețele de influență și strategii digitale sofisticate.

Iată mai jos cele trei părți ale rechizitoriului procurorilor.