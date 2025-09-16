Conform acuzațiilor lansate de procurori, Călin Georgescu ar fi avut un rol esențial în mobilizarea și coordonarea membrilor grupului, influențând deciziile, organizând întâlniri conspirative și contribuind la conturarea planurilor infracționale care au pus în pericol securitatea națională.

Procurorii susțin că un grup de 21 de persoane plănuia deplasarea spre în decembrie 2024, cu intenția de a declanșa proteste transformate ulterior în acțiuni violente. Deși coordonarea efectivă aparținea lui Horațiu Potra, anchetatorii susțin că influența lui Georgescu ar fi fost decisivă în consolidarea hotărârii membrilor și în legitimarea acțiunilor plănuite.

Întâlnirea inițială ar fi avut loc la Mediaș, potrivit acuzațiilor, unde s-a stabilit ca deplasarea să se facă cu șapte autoturisme, echipate cu obiecte periculoase: arme albe, bastoane telescopice, spray-uri lacrimogene, două pistoale și peste 60 de materiale pirotehnice profesionale.

Procurorii spun că membrii grupului aveau cunoștință despre scopul deplasării și ar fi aderat la o formațiune de tip paramilitar, aflată sub controlul lui Potra.Conform anchetei, Georgescu ar fi exercitat o influență psihologică semnificativă asupra participanților, oferindu-le confort și determinare pentru a se implica în acțiunile ilegale.

„Astfel, în contextul unei discuții inițiate de un membru al grupului cu privire la oportunitatea declanșării unor acțiuni de protest, inculpatul Potra Horațiu a răspuns că așteaptă să vadă ce declară CG. (…) Influența liderului de opinie a condus la o deplasare a centrului decizional de la făptuitorul material către complicele moral. Încercarea de a atrage un număr cât mai mare de persoane la proteste, în contextul cunoașterii intențiilor radicale ale lui Potra Horațiu, echivalează cu o formă de sprijin indirect, dar esențial, pentru activitatea infracțională”, susțin anchetatorii.

Potrivit acuzațiilor, Horațiu Potra a precizat că așteaptă poziționarea lui Călin Georgescu, atunci când ar fi fost întrebat despre oportunitatea declanșării protestelor. Pe lângă influența ideologică, Georgescu ar fi avut și un rol logistic important, potrivit procurorilor. El ar fi asigurat locația pentru o întâlnire conspirativă la Ciolpani și ar fi impus măsuri stricte pentru păstrarea confidențialității discuțiilor.

„Asigurarea locației pentru o întâlnire conspirativă și preocuparea constantă pentru confidențialitatea discuțiilor îl plasează pe Georgescu într-un rol cheie în arhitectura infracțională, organizată în propriul beneficiu. (…) Declarațiile și informațiile alarmiste lansate de Georgescu, menite să inducă teamă și revoltă, au creat premisele favorabile pentru concretizarea planurilor radicale ale lui Potra Horațiu. (…) Rolul său a fost unul esențial și catalizator, iar influența sa, recunoscută de ceilalți membri, a legitimat și a consolidat direcția demersului infracțional, punând în pericol securitatea națională”, mai spun anchetatorii.

Anchetatorii susțin că implicarea lui Georgescu nu poate fi minimalizată. O martoră prezentă la întâlnirea de la Ciolpani a descris o atmosferă tensionată, controlată strict de Georgescu, care a impus reguli clare și a manifestat o autoritate incontestabilă. Aceasta a susținut că nu i s-ar fi permis să toarne ceaiul sau să pună lemne pe foc, fiind instruită să părăsească încăperea pentru a nu deranja discuțiile. Potrivit anchetatorilor, aceste gesturi arată caracterul conspirativ al întâlnirii și dorința participanților de a nu fi supravegheați sau ascultați.

„În momentul în care a adus ceaiul, Georgescu Călin nu a lăsat-o să toarne în pahare și i-a făcut semn că nu are nevoie de servire. Ulterior, când a întrebat dacă să mai pună lemne pe foc, i-a arătat din nou că nu este nevoie și că poate părăsi încăperea”, susțin anchetatorii.

Amintim că procurorii au trimis în judecată 22 de persoane, inclusiv Călin Georgescu și Horațiu Potra, în dosarul legat de planuri de destabilizare a României și de susținerea candidaturii lui Georgescu la alegerile prezidențiale. Rechizitoriul arată că între cei doi există o relație specială, iar Potra a oferit sprijin financiar semnificativ lui Georgescu, inclusiv prin furnizarea gratuită a unei limuzine Mercedes GLE Coupe, al cărei cost lunar de aproximativ 16.900 RON a fost achitat de Potra în numerar. În plus, probele indică remiterea repetată de sume de bani către Georgescu, direct sau prin intermediul apropiaților lui Potra, în locații din București și Ilfov.

„Astfel, încă din 27 aprilie 2022, inculpatul Georgescu Călin i-a solicitat inculpatului Potra Horaţiu să-l abordeze pe Frank Timiş, om de afaceri prosper care activează în domeniul exploatărilor miniere pe teritoriul Africii, în vederea susţinerii financiare a campaniei sale electorale cu 20-35 milioane USD. Cu titlu de compensaţie pentru sprijinul acordat, inculpatul Potra Horaţiu i-a garantat că, în ipoteza în care planul va fi unul de succes, inculpatul Georgescu Călin „va deschide toate minele din România, şi în special cele de Aur. Zice că are deja sprijinul la Americanii care i-au făcut campanie la Trump şi de la cei care au negociat ieşirea UK din EU”, după câştigarea alegerilor”, relatează anchetatorii în rechizitoriu, adăugând că ”relaţia specială dintre Potra Horaţiu şi Georgescu Călin, precum şi ascendentul avut de acesta din urmă asupra primului, este evidenţiată nu doar de ralierea strictă la liniile de acţiune trasate de candidatul la alegerile prezidenţiale, după cum se va arăta în continuare, ci şi de sprijinul financiar acordat inculpatului Georgescu Călin de către inculpatul Potra Horaţiu, prin furnizarea cu titlu gratuit, spre utilizare, a unei limuzine Mercedes GLE Coupe, închiriată începând cu luna iunie 2024 şi, cel mai probabil, până în ianuarie 2025, prin intermediul SC STEPHY CATERING CONSULT SRL, societate controlată de un apropiat al lui Potra Horatiu, Panţa Dan Cristian, de asemenea participant la evenimentele din 07 decembrie 2024 ce constituie nucleul acuzaţiei”, arată rechizitoriul.

Anchetatorii susțin că planul inițial al campaniei lui Georgescu a fost bine structurat, conceput pentru a consolida sprijin politic, social și financiar fără susținerea oficială a unui partid major, adoptând o strategie alternativă pentru construirea unei infrastructuri electorale independente. În acest context, Potra a avut un rol esențial în identificarea și mobilizarea resurselor financiare necesare. Începând cu 27 aprilie 2022, Georgescu l-a solicitat pe Potra să abordeze omul de afaceri Frank Timiș pentru a asigura între 20 și 35 milioane USD pentru campania sa, cu promisiunea deschiderii minelor din România după eventualul succes electoral, sprijin susținut și de contacte internaționale.

„De asemenea, probele indică remiterea repetată de sume de bani în numerar către Georgescu Călin, fie direct, fie prin intermediul unor apropiaţi ai lui Potra Horaţiu, în locaţii din Bucureşti şi Ilfov”, se mai arată în rechizitoriu.

Rechizitoriul subliniază că relația dintre Georgescu și Potra și influența primului asupra celui de-al doilea au fost evidente în toate acțiunile derulate. Potra s-a aliniat strict liniilor trasate de Georgescu și a oferit sprijin logistic și financiar, inclusiv prin intermediul firmei SC STEPHY CATERING CONSULT SRL, controlată de Panța Dan Cristian, participant la întâlnirile cheie din 7 decembrie 2024. Conversațiile din aplicațiile de mesagerie arată caracterul sistematic al acestui sprijin pe toată durata campaniei, dar și anterior acesteia.