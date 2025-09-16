Clanurile interlope ar fi avut un rol în așa-numita „Revoluție” a lui Georgescu, fost candidat la președinție. Tensiunile au crescut după ce, pe 4 decembrie 2024, președintele de atunci, Klaus Iohannis, a declasificat informații prezentate de SRI, SIE și Ministerul de Interne la ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării din 28 noiembrie 2024. Aceste informații arătau că au existat evaluări oficiale despre riscuri de influență externă asupra alegerilor. Efectul a fost imediat: au reapărut acuzațiile că alegerile ar fi fost compromise, iar Curtea Constituțională a fost sesizată să verifice dacă alegerile respectă legea.

În paralel, mass-media a criticat apropierea dintre Georgescu și Sechila Eugen-Ionuț, din cauza legăturilor legionare ale acestuia din urmă și a implicării sale în tabere paramilitare. Pe 4 decembrie 2024, Georgescu l-a sunat pe Sechila și i-a spus că are un plan pe care îl va detalia la întâlnire. În discuție, Georgescu a spus că „îi va prinde ca într-o menghină pe cei care agresează familia” și a adăugat: „după aceea îi setez eu”, potrivit documentelor anchetatorilor.

Procurorii au arătat că, potrivit unui proces-verbal întocmit pe 8 decembrie 2024, Horațiu Potra și oamenii săi aveau tendința să colaboreze cu lumea interlopă și să folosească violența extremă.

Pe 4 decembrie 2024, Potra a fost contactat de Andrei Avram, liderul grupării „Ciurarii”, care i-a spus că „mâna dreaptă” a unui candidat la Președinție vrea să vorbească cu el. Chiar dacă se afla în Congo, Potra și-a dat acordul să i se transmită numărul de telefon.

Pe 5 decembrie 2024, Romeo Mihai Anechitei, membru în echipa de protecție a lui Călin Georgescu, a trimis unui grup din Ministerul de Interne un mesaj alarmist. În mesaj se spunea că interlopii ar fi primit arme de foc și că li s-ar fi promis că nu vor fi trași la răspundere. Dacă ar fi prinși de poliție, ar trebui să declare că armele le-ar fi dat echipa lui Georgescu.

Mesajul a venit într-un context în care pe rețelele de socializare circulau deja zvonuri că autoritățile ar vrea să ucidă participanți la proteste pentru a justifica starea de urgență. Practic, mesajul lui Anechitei sugera că interlopii erau înarmați de autorități, pentru a face statul să pară nesigur și a provoca frică în rândul oamenilor.

Potrivit rechizitoriului Parchetului, Horațiu Potra a avut acasă, fără autorizație, un arsenal foarte mare de arme și muniție, încălcând legea. Între decembrie 2024 și februarie 2025, la locuința sa din Mediaș, Potra a ascuns:

3 aruncătoare portabile de grenade și un aruncător individual

o pușcă semiautomată letală

5 pistoale-mitralieră și 19 pistoale semiautomate

41 de încărcătoare, inclusiv unele pentru 30 sau 75 de cartușe

un sistem de ochire cu laser, cameră termică și vizor pentru noapte

un amortizor metalic

peste 2800 de cartușe de diferite calibre

peste 1 kg echivalent trotil, materiale de inițiere și fitil detonant

grenade de diferite tipuri și mărimi, inclusiv de mână și pentru lansatoare portabile

Poliția a mai găsit și un pistol neletal de calibru .50 în mașina sa, pe traseul către București, și un revolver letal marca Warnant Jean, calibru .45, ascuns acasă. Toate aceste arme și muniții au fost deținute și transportate ilegal, fără niciun fel de autorizație.