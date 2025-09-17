Procurorul general al României, Alex Florenţa, a spus că unii dintre inculpaţii din dosarul lui Călin Georgescu au legături clare și dovedite cu Rusia. El a precizat că unul dintre inculpați a fost surprins în imagini alături de Georgescu și că există dovezi că acesta a călătorit de mai multe ori în Rusia, și-a făcut CV în limba rusă pentru a-l trimite autorităților de acolo și s-a întâlnit cu ambasadori ruși la București.

Procurorul a mai spus că persoane apropiate de fostul candidat la prezidențiale au publicat pe rețelele sociale filmări cu militari din Cecenia, parte a Armatei ruse, ceea ce arată legăturile lor directe cu Federația Rusă.

„Inclusiv unii dintre inculpaţii cercetaţi în cauză au legături certe, documentate din toate punctele de vedere cu Federaţia Rusă. Inculpatul pe care îl aveţi în poză momentul de faţă (n.r. în imagini erau Călin Georgescu, Horaţiu Potra şi Eugen Sechila) este în afara oricărui dubiu. El este, de altfel, documentat în urma percheziţiilor informatice cu deplasări multiple în Federaţia Rusă, cu CV-uri în limba rusă pentru a fi furnizate autorităţilor de acolo. De asemenea, întâlnirile sale negociate cu ambasadorul Federaţiei Ruse în România, fostul ambasador al Federaţiei Ruse sunt de asemenea absolut certe şi în afara oricăror dubii. (…) O parte dintre persoanele din anturajul fostului candidat la prezidenţiale, inclusiv unul dintre cei pe care îi aveţi în fotografii, este documentat cu legături certe cu Rusia, inclusiv prin intermediul apropiaţilor săi, ai prietenei şi aşa mai departe cu legături inclusiv filmate pe conturile de socializare cu componenta militară din Cecenia a armatei ruse.”

Călin Georgescu are două noi dosare penale. El este acuzat că a spus informații false. Noile dosare vin după două declarații făcute de Georgescu: pe 14 ianuarie 2025, într-un interviu în SUA cu Alex Jones, și pe 15 ianuarie, într-un podcast cu Shawn Ryan.

Procurorii DIICOT spun că Georgescu a răspândit informații neadevărate, susținând că România ar putea fi implicată într-un război din cauza deciziilor NATO.

Concret, între noiembrie 2024 și ianuarie 2025, Georgescu, candidat la președinție, a spus că România ar putea intra în război. Declarațiile sale despre un posibil al Treilea Război Mondial ar putea:

la nivel intern: să provoace panică, instabilitate socială și politică și să scadă încrederea în instituțiile statului;

la nivel extern: să afecteze imaginea României, relațiile cu NATO și UE, investițiile și economia.

Pe 7 decembrie 2024, Georgescu a mai transmis informații false la Realitatea Plus, iar aceste declarații au fost deja investigate. Acum, declarațiile din interviul cu Shawn Ryan și cel cu Alex Jones vor fi analizate separat de DIICOT, pentru cercetarea infracțiunii de răspândire de informații false (art. 404 Cod Penal).

În plus, Georgescu mai este cercetat pentru afirmații făcute în podcastul lui Shawn Ryan, în care spunea că România ar fi pe punctul de a intra în război cu Rusia. Aceasta va fi investigată ca un dosar separat de DIICOT, pentru comunicarea de informații false. Vezi aici detalii.