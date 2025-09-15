Donald Trump a declarat pe Truth Social că întâlnirea comercială dintre Statele Unite și China din Europa a decurs foarte bine și că rezultatele vor fi vizibile „în curând”. Totodată, el a menționat că s-a ajuns la un acord privind o companie „pe care tinerii americani își doreau să o păstreze”, făcând aluzie clară la TikTok.

„Importanta întâlnire comercială din Europa dintre Statele Unite ale Americii şi China a decurs FOARTE BINE!”, anunţă pe Truth Social Donald Trump. Rezultatele se vor vedea „în curând”, spune el. „De asemenea, s-a ajuns la o înţelegere cu privire la o „anumită” companie pe care tinerii din ţara noastră doreau foarte mult să o salveze. Ei vor fi foarte fericiţi!”, declară Donald Trump, fiind vorba, fără îndoială, de TikTok.

Donald Trump a încheiat mesajul său asigurând că „vineri va purta o discuție cu președintele Xi și că relația dintre cele două țări rămâne foarte solidă”.

Statele Unite și China au convenit asupra unui acord-cadru referitor la aplicația de videoclipuri scurte TikTok, ca parte a negocierilor mai ample privind tarifele și politica economică, care s-au încheiat luni la Madrid, a confirmat secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, citat de Reuters.

Conform acordului, TikTok va putea continua să funcționeze în SUA, evitând închiderea programată pentru 17 septembrie, care ar fi intervenit dacă aplicația nu ar fi trecut sub controlul unor proprietari americani.

„Acordul-cadru prevede trecerea la o proprietate controlată de SUA”, a declarat Bessent reporterilor la Madrid, la încheierea celor două zile de discuţii, fără a oferi detalii suplimentare. Termenul limită de 17 septembrie pentru finalizarea acordului-cadru ar putea fi prelungit cu puţin timp, a declarat Jamieson Greer, reprezentantul comercial al SUA. „Nu ar fi fost prelungit fără un cadru”, a spus Bessent.

Președintele SUA, Donald Trump, și liderul chinez Xi Jinping urmează să poarte discuții vineri, a confirmat secretarul Trezoreriei americane, Scott Bessent.

Anterior, SUA amenințaseră că vor impune interdicția asupra popularului TikTok dacă Beijingul nu renunța la cererile privind concesii pentru reducerea tarifelor și la restricțiile tehnologice, ca parte a unui acord comercial.

Bessent a precizat că este posibilă o nouă rundă de negocieri în perioada următoare, axată pe politica comercială și economică. De asemenea, discuțiile dintre cele două țări au abordat cooperarea în combaterea spălării banilor și a traficului ilegal de fentanil.