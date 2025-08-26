Donald Trump a declarat luni, în cadrul unei discuții cu presa alături de președintele sud-coreean Lee Jae Myung, că Statele Unite ar putea impune taxe vamale de aproximativ 200% pentru produsele chineze.

El a subliniat că măsura va fi aplicată dacă Beijingul nu accelerează exportul de magneți și metale rare. Trump a precizat că „ei trebuie să ne dea magneți” și s-a arătat optimist că situația va fi rezolvată fără escaladare.

„Ei trebuie să ne dea magneți. Dacă nu ne dau, atunci le vom impune taxe vamale în jur de 200%. Însă eu cred că nu vom avea o problemă în privința asta”, a declarat președintele american, potrivit Economic Times.

China este lider mondial în producția de metale rare, materii esențiale pentru fabricarea magneților folosiți în automobile electrice, electronice și industria de armament. În aprilie, Beijingul a introdus obligativitatea obținerii unei licențe pentru exportul acestor resurse, o decizie percepută ca reacție la taxele vamale impuse de Washington.

Trump a declarat că relația sa cu președintele chinez Xi Jinping rămâne una „genială” și că plănuiește o vizită oficială la Beijing în cursul acestui an. Totuși, a recunoscut că ambele țări dispun de atuuri puternice în disputa comercială.

„Cred că avem o relație genială cu China. Am vorbit destul de recent cu președintele Xi (Jinping) și, la un moment dat în acest an, trebuie să ne ducem în China”, a precizat Donald Trump.

El a avertizat însă că, dacă ar decide să folosească „cărțile” pe care le are, ar putea „distruge China”, lucru pe care nu își dorește să îl facă.

Oficiali americani și chinezi s-au întâlnit de trei ori în ultimele luni pentru a aplana tensiunile. În urma acestor discuții, cele două state au decis menținerea unor taxe de 30% și, respectiv, 10% pentru o perioadă de 90 de zile, termen prelungit de două ori, până în noiembrie.

Washingtonul și-a exprimat recent nemulțumirea față de încetinirea procesului de acordare a licențelor de export de către Beijing. Importanța strategică a acestor minerale a determinat Departamentul Apărării din SUA să intre în acționariatul companiei MP Materials, unul dintre principalii producători americani de metale rare.

În paralel, China a obținut o relaxare a restricțiilor asupra importului de semiconductori de înaltă precizie din Statele Unite. Aceste restricţii fuseseră impuse treptat în ultimii ani, mai ales în timpul administraţiei democrate conduse de Joe Biden.