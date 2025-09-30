Luni, președintele american Donald Trump a anunțat introducerea unor noi taxe vamale:

10% pentru lemnul și cheresteaua aduse din import

și 25% pentru dulapurile de bucătărie, piesele de mobilier pentru baie și mobilierul tapițat provenit din străinătate.

Prin această măsură, liderul de la Casa Albă își amplifică ofensiva tarifară împotriva partenerilor comerciali din întreaga lume.

Deși Trump nu a oferit o justificare legală pentru noile tarife, el a părut să își extindă atribuțiile de comandant suprem afirmând pe Truth Social că taxele pentru dulapurile de bucătărie și canapelele importate sunt necesare „pentru securitatea națională și alte motive”.

Printr-o proclamație prezidențială, Donald Trump a invocat Secțiunea 232 din Legea Comerțului din 1974, susținând că afluxul de lemn, cherestea și mobilier din import slăbește securitatea națională a Statelor Unite. Această justificare stă la baza noilor tarife impuse de Casa Albă.

Documentul prezidențial stabilește că noile tarife intră în vigoare la 14 octombrie, însă avertizează că, de la 1 ianuarie, nivelul acestora va fi majorat la 30% pentru mobilierul tapițat din lemn și la 50% pentru dulapurile de bucătărie și mobilierul de baie provenite din statele care nu vor reuși să încheie un acord cu Washingtonul.

Această măsură marchează debutul unei serii de trei domenii vizate de noile tarife anunțate de Donald Trump săptămâna trecută, urmând ca, de la 1 octombrie, să fie impuse taxe sporite și asupra importurilor de medicamente brevetate, precum și asupra camioanelor grele aduse din străinătate.

Totuși, documentul prezidențial emis luni fixează debutul aplicării tarifelor pentru lemn și mobilier abia pe 14 octombrie, la ora 00:01.

Noile taxe pe importuri ar putea fi transferate consumatorilor sub forma unor prețuri mai mari și ar putea frâna angajările, un proces pe care datele economice sugerează că este deja în desfășurare.

„Am început să vedem cum prețurile bunurilor se reflectă într-o inflație mai mare”, a avertizat președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, într-o conferință de presă recentă, adăugând că costurile crescute pentru bunuri explică „cea mai mare parte” sau chiar „întregul” avans al inflației din acest an.

Președintele american l-a presat pe Powell să își dea demisia, argumentând că Fed ar trebui să reducă mai agresiv rata de referință a dobânzilor, deoarece inflația nu mai reprezintă o problemă. Totuși, oficialii Fed s-au menținut prudenți în privința scăderii dobânzilor din cauza incertitudinii generate de tarife.

Trump a precizat pe Truth Social că tarifele pentru produsele farmaceutice nu se vor aplica companiilor care construiesc fabrici de producție în Statele Unite, definite fie ca fiind „în faza de pregătire a terenului”, fie „în construcție”. Nu era clar, însă, modul în care tarifele se vor aplica companiilor care dețin deja fabrici în SUA.

În 2024, America a importat aproape 233 de miliarde de dolari în produse farmaceutice și medicinale, potrivit Biroului de Recensământ. Posibilitatea ca prețurile unor medicamente să se dubleze ar putea provoca un șoc pentru alegători, deoarece cheltuielile cu sănătatea, dar și costurile Medicare și Medicaid, ar putea crește.

Anunțul privind medicamentele a fost surprinzător, întrucât Trump sugerase anterior că tarifele vor fi introduse treptat, pentru a le da companiilor timp să construiască fabrici și să își relocheze producția. În august, pe CNBC, Trump declarase că va începe cu o „taxă mică” pe produsele farmaceutice și că o va crește pe parcursul unui an sau mai mult, până la 150% și chiar 250%.

Potrivit Casei Albe, amenințarea tarifelor de la începutul acestui an a contribuit la decizia unor mari companii farmaceutice, precum Johnson & Johnson, AstraZeneca, Roche, Bristol Myers Squibb și Eli Lilly, printre altele, de a anunța investiții în producția pe teritoriul SUA.

Pascal Chan, vicepreședinte pentru politici strategice și lanțuri de aprovizionare la Camera de Comerț din Canada, a avertizat că aceste tarife ar putea afecta sănătatea americanilor prin „scumpiri imediate, presiune asupra sistemelor de asigurări, lipsuri în spitale și riscul real ca pacienții să raționalizeze sau să renunțe la medicamente esențiale”.