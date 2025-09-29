Statele Unite ale Americii examinează solicitarea Ucrainei de a primi rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, potrivit declarațiilor vicepreședintelui american SUA, JD Vance. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut anterior ca SUA să vândă aceste rachete țărilor europene, care să le transmită apoi Ucrainei. Vance a precizat că președintele Donald Trump va lua decizia finală privind aprobarea sau respingerea cererii.

Vicepreședintele american a afirmat că SUA analizează și alte solicitări venite din partea europenilor și a remarcat că invazia Rusiei în Ucraina a stagnat în ultima perioadă, Moscova înregistrând câștiguri teritoriale minime. El a menționat că administrația americană a urmărit constant să promoveze pacea, însă rușii trebuie să accepte realitatea, subliniind pierderile umane și limitările înregistrate de forțele ruse.

Rachetele Tomahawk, cu o rază de acțiune de 2.500 de kilometri, ar reprezenta un atu important pentru Ucraina în contracararea atacurilor regulate cu rachete și drone ale Rusiei. Totodată, o eventuală livrare a acestora ar putea fi considerată de Rusia drept o escaladare a conflictului.

Anterior, Donald Trump a negat că Ucraina ar fi solicitat rachete cu rază lungă de acțiune, deși a declarat de mai multe ori dezamăgirea față de refuzul lui Vladimir Putin de a ajunge la un acord de pace.

În paralel, Rusia ar putea mobiliza pe front unități de elită ale Gărzii Naționale (Rosgvardia), o forță militarizată puternic, responsabilă oficial de securitatea internă și de protecția regimului Putin.

Potrivit Serviciului de Informații al Apărării din Marea Britanie, Rosgvardia dispune de unități de tancuri și armament greu, iar unele trupe au fost deja dislocate în Ucraina, contribuind la operațiuni de securitate în spatele frontului.

Întărirea recentă a Gărzii, inclusiv cu armament greu, a fost decisă de Vladimir Putin după revolta eșuată a Grupului Wagner din iunie 2023 și arată încrederea continuă a Kremlinului în loialitatea acestei structuri. Militarizarea Rosgvardia ar putea permite implicarea mai directă a unităților în luptele de pe linia frontului, în funcție de necesitățile operaționale.