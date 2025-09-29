Ca parte a strategiei guvernamentale de siguranță rutieră, RSA este obligată să „ia în considerare introducerea unui program de instruire obligatoriu și a unui examen de conducere pentru noii solicitanți doar pentru categoria W”, informează Agriland.

Potrivit RSA, vehiculele din categoria W sunt vehicule de lucru și tractoare cu o viteză maximă proiectată de 40 km/h, care sunt construite în principal pentru alte lucrări decât transportul rutier de mărfuri sau sarcini.

În iunie, RSA a confirmat către Agriland că are în vedere un examen de conducere pentru vehiculele de lucru și cu un program de instruire.

Deși autoritatea nu a publicat încă detalii despre această chestiune, FCI a susținut că acesta ar putea intra în vigoare din 2027.

FCI, care reprezintă peste 1.500 de antreprenori agricoli și silvici, a subliniat că site-ul web al RSA include acum detalii despre un examen de conducere pentru categoria W.

Site-ul RSA precizează că „examenul de conducere pentru categoria W (vehicule de lucru și tractoare) durează aproximativ 60 de minute și se desfășoară într-un loc adecvat unde manevrele de testare pot fi efectuate în siguranță”.

„Examenul de conducere verifică cunoștințele despre regulile de circulație și capacitatea de a conduce competent și în siguranță, în conformitate cu aceste reguli și ținând cont de ceilalți participanți la trafic. Este o combinație de întrebări pentru a vă testa cunoștințele și un test practic al abilităților și conștientizării în conducere”, adaugă site-ul.

Site-ul RSA subliniază că o persoană trebuie să aibă cel puțin 16 ani atunci când solicită un permis de începător.

Mai întâi, aceasta va susține un test teoretic computerizat pentru vehicule de lucru și tractoare pentru a verifica cunoștințele despre regulile de circulație, percepția riscurilor, conducerea ecologică, conștientizarea pericolelor și comportamentul în siguranță la volan.

Odată ce testul teoretic a fost promovat, se eliberează un certificat de test teoretic, care permite titularului să obțină un permis de începător.

Permisul de începător permite unei persoane să conducă pe toate drumurile publice, cu excepția autostrăzilor, în scopul învățării conducerii.

„Trebuie să dețineți un permis de începător pentru primul an de conducere timp de cel puțin șase luni înainte de a putea susține examenul de conducere. Acest lucru oferă suficient timp pentru a exersa conducerea în siguranță”, se arată pe site-ul RSA.

Ann Gleeson Hanrahan, director general al FCI, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la „lipsa de transparență sau a discuțiilor cu părțile interesate” privind „cea mai bună abordare” pentru obținerea unui permis de categoria W.

„Propunerea recentă a Autorității pentru Siguranța Rutieră (RSA) de a introduce un examen de conducere pentru tractoare nu este un răspuns adecvat sau eficient la provocările legate de siguranța utilajelor în agricultură. Ceea ce este cel mai îngrijorător este lipsa consultării cu părțile interesate din cadrul contractelor agricole terestre și al reprezentării fermierilor înainte de a fi luate în considerare astfel de măsuri. Acestea sunt utilizate nu doar în producția alimentară, ci joacă un rol-cheie în practicile de mediu, inclusiv menținerea biodiversității, gestionarea solului, împrăștierea nămolului, reînsămânțarea și utilizarea durabilă a terenurilor”, a spus ea.

Potrivit FCI, tractoarele „reprezintă un procent foarte mic din decesele rutiere și rănile grave”.