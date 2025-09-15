Schimbare pentru cei care au permis de conducere. Solicitanții unui permis special pot finaliza procesul prin intermediul aplicației sau site-ului ministerului folosind UAE Pass, înainte de a susține pregătirea și testele de conducere necesare, conform curlytales.com.

Ministerul de Interne a clarificat că se poate adăuga o nouă categorie de vehicule, cum ar fi motociclete sau vehicule grele, la permisul pe care îl dețineți deja. Este practic o actualizare, mai degrabă decât să începeți de la zero pentru un document complet nou.

Primul obstacol: veți avea nevoie de permisul UAE. Fără acel act de identitate digital, procesul nici măcar nu începe. După ce v-ați conectat, aveți două opțiuni: utilizați aplicația ministerului sau accesați site-ul său oficial.

În aplicație, veți parcurge: Servicii electronice → Servicii de trafic → Permise de conducere → Adăugați o categorie.

Pe site, calea arată mai mult ca: Servicii electronice → Servicii de trafic → Servicii de permise de conducere → Afișare informații permis → Adăugați o altă categorie.

Apoi, totul se rezumă la încărcarea documentelor, verificarea datelor și trimiterea acestora. Destul de simplu, până când apar testele. Pentru că, indiferent ce adăugați, tot trebuie să demonstrați că puteți conduce. Dar a manevra o motocicletă în traficul de vârf din Dubai nu este chiar același lucru cu a conduce un 4×4.

Motocicletele sunt mai ieftine de condus și mai rapide în trafic. Dar Emiratele Arabe Unite se asigură că aveți abilitățile necesare înainte de a obține permisul.

Examen oftalmologic: rapid, dar obligatoriu.

Fișă rutieră: deschisă la departamentul de trafic al emiratului dumneavoastră.

Înscriere la școala de șoferi: aici începe toată treaba, cursurile, antrenamentul, totul.

Antrenament: lecții teoretice (uneori online) și multă experiență practică de condus.

Teste: unul scris, unul pe șosea. Ambele trebuie bifate.

Permis emis: noua categorie apare pe permis

Va fi nevoie de: act de identitate din Emiratele Arabe Unite (original și copie), copie pașaport, viză de rezidență valabilă, un raport oftalmologic, două fotografii și un certificat de la sponsor.

Fiecare emirat își stabilește propriile taxe, iar școlile de șoferi vor ajusta factura în funcție de experiență.