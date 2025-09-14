Portofelul opțional Alberta va oferi locuitorilor provinciei control asupra modului în care informațiile personale sunt stocate și partajate.

Noul card de sănătate mobil va oferi dovada acoperirii cu asigurare publică de sănătate, fiind un înlocuitor mai sigur pentru cardurile de sănătate tradiționale din provincie, pe hârtie.

Alberta este singura provincie care a mai eliberat carduri de sănătate pe hârtie, după ce Manitoba a început să emită carduri de plastic în luna ianuarie, relatează Biometricupdate.

Noul card de plastic urmează să fie introdus anul viitor și combină acreditările de asistență medicală și permisul de conducere pentru locuitorii provinciei.

De asemenea, conform presei locale, guvernul intenționează să adauge suport digital pentru certificate de naștere și căsătorie, acreditări educaționale și alte documente în portofelul său digital.

Aproximativ 1,8 milioane de persoane din cele 4,3 milioane de locuitori ai provinciei (conform recensământului din 2021) din provincie au un cont Alberta.ca pentru servicii publice, iar portofelul digital este menit să se bazeze pe această inițiativă.

Portofelul Alberta este emis prin intermediul portalului de servicii guvernamentale, care utilizează platforma Oliu a ATB Ventures pentru verificarea identității.

Conturile Alberta.ca erau cunoscute anterior sub numele de MyAlberta Digital ID.

„Dacă alegeți să utilizați noul Portofel Alberta, păstrați controlul asupra informațiilor personale, care vor rămâne private și accesibile doar vouă”, a declarat premierul Danielle Smith.

Cea mai populată provincie a țării, Ontario, și-a abandonat programul de identitate digitală cândva între momentul în care a fost anunțat obiectivul inițial de lansare din 2021 și anul trecut.

„Guvernul a efectuat consultări publice, dar întârzierile au amânat calendarul inițial”, spune Royal York Property Management. „Pandemia de COVID-19, problemele de infrastructură tehnică și preocupările legate de confidențialitate au contribuit la progresul mai lent”, spune el.

Membrii Partidului Conservator, aflat la guvernare în provincie, au declarat pentru ”Toronto Star” în iunie 2024 că proiectul a fost pus „pe plan secund” deoarece este nepopular în rândul alegătorilor și din cauza preocupărilor legate de confidențialitate.