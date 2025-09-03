Potrivit administratorului SGR, responsabilitatea respectării normelor legale revine tuturor actorilor implicați, atât producătorilor, cât și comercianților. Consumatorii trebuie doar să verifice existența simbolului „Ambalaj cu garanție” pe ambalajul băuturii, fără a fi necesar să consulte contractele producătorilor sau alte detalii tehnice. Sistemul este conceput pentru a fi simplu și transparent pentru români.

În cadrul Sistemului de Garanție-Returnare sunt incluse ambalaje pentru băuturi precum apă, băuturi răcoritoare, bere, vinuri sau spirtoase, ambalate în recipiente primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume între 0,1 litri și 3 litri.

La achiziționarea unei astfel de băuturi, consumatorul plătește comerciantului o garanție de 50 de bani, pe care o poate recupera la returnarea ambalajului, fie la punctele de colectare manuale, fie la cele automate (RVM). Garanția poate fi primită în numerar sau sub forma unui voucher pentru cumpărături în magazinul respectiv, iar recuperarea se face doar pentru ambalajele care poartă simbolul „Ambalaj cu garanție”.

„În afară de a verifica existența simbolului de „Ambalaj cu garanție”, pentru a putea returna ambalajul și a primi înapoi garanția, consumatorii nu trebuie să facă demersuri suplimentare, cum ar fi să verifice contractele producătorilor sau alte detalii tehnice”, a subliniat RetuRO într-un comunicat.

Legislația stabilește clar obligațiile și rolurile tuturor actorilor implicați: producătorii trebuie să pună pe piață doar recipiente marcate cu logoul „Ambalaj cu garanție” și să încheie contracte cu administratorul SGR; comercianții au obligația de a vinde doar produse în ambalaje corespunzătoare, provenind de la producători înregistrați în sistem și cu contracte valide cu RetuRO.

Începând cu 1 iulie 2025, comercianții nu vor mai putea comercializa produse în ambalaje fără simbolul „Ambalaj cu garanție”. Consumatorii returnează ambalajele la punctele de colectare organizate de comercianți și primesc garanțiile aferente, fără responsabilități suplimentare.

Sistemul de Garanție-Returnare este cel mai mare proiect de economie circulară implementat în România. Prin colectarea și valorificarea ambalajelor de băuturi, acesta contribuie la reducerea cantității de deșeuri abandonate în natură și sprijină dezvoltarea unei economii sustenabile. Totodată, oferă consumatorilor un mecanism simplu și transparent prin care fiecare ambalaj returnat devine parte dintr-un circuit al resurselor, contribuind la transformarea României într-un loc mai curat.