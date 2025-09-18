România face pași tot mai vizibili în direcția construirii unei economii verzi și reziliente, printr-un mix de instrumente financiare, proiecte locale și parteneriate între autorități și mediul privat. La CES Bucharest ESG Conference, experți, oficiali guvernamentali, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai pieței de capital au discutat despre soluțiile prin care țara poate răspunde provocărilor de mediu și, în același timp, poate deveni mai competitivă în plan european.

Unul dintre principalele instrumente prin care România susține tranziția verde este Green Bond Framework, lansat în 2023 cu sprijinul Băncii Mondiale. Până în prezent, statul a emis două obligațiuni verzi, cu o valoare cumulată de peste 10,8 miliarde de lei.

Fondurile astfel atrase sunt direcționate exclusiv către proiecte sustenabile, finanțate din bugetul de stat, inclusiv investiții în energie regenerabilă, infrastructură ecologică și eficiență energetică.

Diana Popescu, director general adjunct în cadrul Ministerului Finanțelor, a arătat că aceste obligațiuni nu doar atrag capital internațional, ci reprezintă o soluție viabilă pentru a finanța proiecte verzi într-un context fiscal-bugetar dificil.

Pe plan local, Primăria Capitalei își propune modernizarea transportului public, obiectivul fiind ca până în 2030 parcul auto să devină integral verde. În prezent, în București circulă deja 100 de tramvaie noi, 100 de autobuze electrice și 100 de troleibuze moderne. Bugetul verde al municipiului pentru anul 2025 este de 1 miliard de lei.

De asemenea, municipalitatea pregătește preluarea rețelelor de termoficare, investiție estimată la cel puțin 700 milioane de lei, care va fi achitată printr-un avans de 30% și restul eșalonat pe 5 ani. Primarul interimar, Stelian Bujduveanu, a declarat că transformarea transportului public într-unul complet ecologic este esențială pentru a convinge bucureștenii să renunțe la mașinile personale și să contribuie astfel la reducerea poluării.

Un alt pilon al tranziției verzi este reprezentat de piața de capital. Radu Hanga, președintele CA al Bursei de Valori București (BVB), a subliniat în cadrul conferinței că succesul proiectelor de sustenabilitate depinde de predictibilitatea și stabilitatea statului, pentru ca investitorii privați să fie motivați să finanțeze proiecte pe termen lung.

Un exemplu de parteneriat public-privat de succes prezentat la eveniment este Sistemul de Garanție-Returnare, administrat de RetuRO, care la doar doi ani de la lansare reușește să colecteze peste 80% din ambalajele de băuturi și să le trimită către reciclare.

Gemma Webb, CEO RetuRO, a subliniat că România poate deveni un model european prin colaborarea strânsă dintre producători, retaileri, autorități și cetățeni.

Participanții la conferință au discutat și despre soluții pentru reducerea risipei alimentare și transformarea consumului într-un proces mai responsabil. Retailerii au dezvoltat mecanisme prin care produsele aflate aproape de termenul de expirare sunt colectate și transformate în compost sau biogaz, contribuind astfel la economia circulară.

Această implicare a mediului privat, combinată cu participarea activă a cetățenilor, este considerată esențială pentru ca România să își atingă obiectivele de sustenabilitate și să devină un exemplu în regiune.