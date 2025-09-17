Comitetul Federal pentru Operațiuni de Piață deschisă (FOMC) a stabilit noul interval pentru rata fondurilor federale la 4 – 4,25%, în linie cu așteptările Wall Street.

În comunicatul emis, oficialii au precizat că „crearea de noi locuri de muncă a încetinit, iar rata șomajului a crescut ușor, dar rămâne scăzută”, adăugând că balanța riscurilor înclină acum spre protejarea ocupării forței de muncă, chiar și în detrimentul preocupărilor privind inflația.

Decizia de reducere nu a fost unanimă. Noul membru al boardului, Stephen Miran, apropiat de Donald Trump, a susținut o tăiere mai agresivă, de jumătate de punct procentual, transmite Financial Times.

Imediat după anunț, bursele americane au crescut, iar randamentele obligațiunilor de trezorerie au scăzut, semn că investitorii se așteaptă la noi reduceri de dobândă în lunile următoare.

Reducerea costurilor de împrumut survine în contextul unor rapoarte economice care arată că ritmul angajărilor a încetinit puternic în ultimele luni. În același timp, tarifele impuse de administrația Trump au avut până acum un efect limitat asupra inflației.

Decizia vine într-un climat tensionat între președintele Donald Trump și conducerea Rezervei Federale. Liderul de la Casa Albă cere scăderi drastice ale dobânzilor pentru a stimula economia și l-a criticat public pe președintele Fed, Jay Powell.

Luna trecută, Trump și-a intensificat atacurile, încercând să o demită pe guvernatoarea Lisa Cook pe baza unor acuzații de fraudă ipotecară, acuzații pe care aceasta le-a respins. Cook și-a păstrat însă mandatul după ce instanța a decis în favoarea ei.

Unsprezece membri ai comitetului, printre care Powell și Cook, au votat pentru reducerea de un sfert de punct. Totuși, proiecțiile economice publicate arată diviziuni majore. Un membru al FOMC a estimat că dobânda ar trebui să coboare până la 2,75 – 3% până la finalul lui 2025. Alt membru a considerat că până în decembrie nivelul ar trebui să fie chiar cu un sfert de punct mai mare decât cel actual.

O majoritate fragilă a indicat însă că vor fi necesare cel puțin încă două reduceri de câte un sfert de punct până la finalul anului.

Reducerea dobânzii are loc în ciuda faptului că inflația de consum a urcat de la 2,7% în iulie la 2,9% în august. Indicele preferat de Fed, PCE, se află la 2,6%, peste ținta de 2%. Totuși, majoritatea membrilor Fed susțin că încetinirea angajărilor va limita creșterile salariale și va face ca efectele tarifelor asupra inflației să fie temporare.