Donald Trump vrea control absolut asupra Rezervei Federale
Președintele american Donald Trump a provocat o confruntare fără precedent cu Rezerva Federală (Fed) după ce a încercat să o demită pe guvernatoarea Lisa Cook, un gest ce ar reprezenta o ruptură istorică în ceea ce privește independența băncii centrale.
În ultimele luni, Donald Trump a criticat în mod repetat Rezerva Federală pentru refuzul de a reduce dobânzile, a amenințat că îl va înlătura pe Jerome Powell din funcția de președinte și a făcut acum primul pas concret pentru a remodela instituția în funcție de propriile interese, potrivit CNBC.
Pentru Trump, miza este extrem de mare: dobânzi mai scăzute care să reducă povara uriașei datorii federale și să stimuleze piața imobiliară, precum și o reconfigurare a unui organism pe care îl consideră „scăpat de sub control”.
Susținătorii săi afirmă că Fed a depășit mandatul, implicându-se în teme precum schimbările climatice și diversitatea, în timp ce criticii avertizează că presiunile Casei Albe ar putea transforma Fed într-un instrument politic și ar submina credibilitatea dolarului.
Responsabilitățile Fed
Consiliul guvernatorilor Rezervei Federale are în responsabilitate nu doar supravegherea băncilor, ci și gestionarea unor instrumente-cheie precum dobânda de discount, dobânzile la rezerve și numirea conducătorilor celor 12 bănci regionale, ale căror mandate expiră în 2026. O majoritate favorabilă lui Trump ar putea permite președintelui să exercite o influență directă asupra politicii monetare a Statelor Unite.
„Asistăm la cel mai grav pericol la adresa independenţei Fed din istoria republicii”, a avertizat Robert Hockett, profesor la Universitatea Cornell.
Experții avertizează că există riscul ca Rezerva Federală să fie transformată într-un simplu instrument al politicii Casei Albe, cu efecte ce pot merge de la inflație accelerată până la erodarea încrederii pe termen lung în dolar.
Trump vrea demiterea Lisei Cook, membru al consiliului guvernatorilor Fed
În cursul acestei săptămâni, Trump a anunțat că o va demite imediat pe Lisa Cook, membră a Rezervei Federale, ceea ce marchează o escaladare semnificativă în conflictul său cu banca centrală a SUA, informează BBC.
Pe platforma sa de socializare Truth Social, Donald Trump a publicat o scrisoare adresată lui Lisa Cook, în care o informa că a decis să o demită din consiliul guvernatorilor Rezervei Federale cu efect imediat. El a afirmat că există „motive suficiente” pentru a considera că aceasta a făcut declarații false legate de acordurile ipotecare și a invocat puterile constituționale care, în opinia sa, îi permit să ia această măsură, informează News.ro.
În replică, Cook a declarat că Trump nu are autoritatea de a o concedia și că nu intenționează să demisioneze.
„Președintele Trump a pretins că m-a concediat «din motive întemeiate», când în realitate nu există niciun motiv întemeiat în conformitate cu legea, iar el nu are autoritatea de a face acest lucru”, a spus ea într-un comunicat. „Nu voi demisiona. Voi continua să îmi îndeplinesc atribuțiile pentru a ajuta economia americană, așa cum fac din 2022”, a adăugat ea.
Trump a exercitat o presiune tot mai mare asupra Fed, în special asupra președintelui Jerome Powell, în ultimele săptămâni, acuzând banca centrală că refuză să reducă ratele dobânzilor, și a sugerat de mai multe ori posibilitatea concedierii lui Powell.
Decizia de a o demite pe Cook, unul dintre cei șapte membri ai consiliului guvernatorilor Fed și prima femeie afro-americană care a ocupat această funcție, este considerată fără precedent în cei 111 ani de istorie ai băncii centrale.