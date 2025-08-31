Președintele american Donald Trump a provocat o confruntare fără precedent cu Rezerva Federală (Fed) după ce a încercat să o demită pe guvernatoarea Lisa Cook, un gest ce ar reprezenta o ruptură istorică în ceea ce privește independența băncii centrale.

În ultimele luni, Donald Trump a criticat în mod repetat Rezerva Federală pentru refuzul de a reduce dobânzile, a amenințat că îl va înlătura pe Jerome Powell din funcția de președinte și a făcut acum primul pas concret pentru a remodela instituția în funcție de propriile interese, potrivit CNBC.

Pentru Trump, miza este extrem de mare: dobânzi mai scăzute care să reducă povara uriașei datorii federale și să stimuleze piața imobiliară, precum și o reconfigurare a unui organism pe care îl consideră „scăpat de sub control”.

Susținătorii săi afirmă că Fed a depășit mandatul, implicându-se în teme precum schimbările climatice și diversitatea, în timp ce criticii avertizează că presiunile Casei Albe ar putea transforma Fed într-un instrument politic și ar submina credibilitatea dolarului.

Consiliul guvernatorilor Rezervei Federale are în responsabilitate nu doar supravegherea băncilor, ci și gestionarea unor instrumente-cheie precum dobânda de discount, dobânzile la rezerve și numirea conducătorilor celor 12 bănci regionale, ale căror mandate expiră în 2026. O majoritate favorabilă lui Trump ar putea permite președintelui să exercite o influență directă asupra politicii monetare a Statelor Unite.

„Asistăm la cel mai grav pericol la adresa independenţei Fed din istoria republicii”, a avertizat Robert Hockett, profesor la Universitatea Cornell.

Experții avertizează că există riscul ca Rezerva Federală să fie transformată într-un simplu instrument al politicii Casei Albe, cu efecte ce pot merge de la inflație accelerată până la erodarea încrederii pe termen lung în dolar.

În cursul acestei săptămâni, Trump a anunțat că o va demite imediat pe Lisa Cook, membră a Rezervei Federale, ceea ce marchează o escaladare semnificativă în conflictul său cu banca centrală a SUA, informează BBC.

Pe platforma sa de socializare Truth Social, Donald Trump a publicat o scrisoare adresată lui Lisa Cook, în care o informa că a decis să o demită din consiliul guvernatorilor Rezervei Federale cu efect imediat. El a afirmat că există „motive suficiente” pentru a considera că aceasta a făcut declarații false legate de acordurile ipotecare și a invocat puterile constituționale care, în opinia sa, îi permit să ia această măsură, informează News.ro.

În replică, Cook a declarat că Trump nu are autoritatea de a o concedia și că nu intenționează să demisioneze.

„Președintele Trump a pretins că m-a concediat «din motive întemeiate», când în realitate nu există niciun motiv întemeiat în conformitate cu legea, iar el nu are autoritatea de a face acest lucru”, a spus ea într-un comunicat. „Nu voi demisiona. Voi continua să îmi îndeplinesc atribuțiile pentru a ajuta economia americană, așa cum fac din 2022”, a adăugat ea.

Trump a exercitat o presiune tot mai mare asupra Fed, în special asupra președintelui Jerome Powell, în ultimele săptămâni, acuzând banca centrală că refuză să reducă ratele dobânzilor, și a sugerat de mai multe ori posibilitatea concedierii lui Powell.

Decizia de a o demite pe Cook, unul dintre cei șapte membri ai consiliului guvernatorilor Fed și prima femeie afro-americană care a ocupat această funcție, este considerată fără precedent în cei 111 ani de istorie ai băncii centrale.