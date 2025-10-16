La discuțiile de la Ruse a participat și ambasadorul Bulgariei în România, Radko Vlaikov. Acesta a precizat că a prezentat subiectul și colegilor săi, ambasadori ai statelor membre ale Uniunii Europene la București, în cadrul unei întâlniri cu secretarul de stat din cabinetul prim-ministrului responsabil cu problemele energetice.

Vlaikov a transmis disponibilitatea sa de a sprijini demersurile comune, atât interguvernamentale, cât și interparlamentare, pentru oprirea proiectului.

Reprezentanții celor două orașe au afirmat că principala preocupare este impactul potențial asupra sănătății populației, având în vedere că incineratorul ar urma să fie construit pe amplasamentul fostului combinat chimic Verachim, o zonă asociată cu episoade grave de poluare în trecut.

Primarul din Ruse, Pencio Milkov, a reamintit că a transmis încă din 2023 un aviz negativ ministrului român al mediului. Totuși, o decizie judecătorească recentă a anulat actul emis de autoritatea locală din Giurgiu, permițând reluarea procedurii de autorizare a incineratorului.

Primarul din Giurgiu, Adrian Anghelescu, a precizat că, până în 2023, legislația românească nu permitea construirea unor astfel de instalații în apropierea zonelor locuite. Modificările legislative de atunci au eliminat cerința privind distanța minimă față de localități. Milkov a spus că este nevoie de noi discuții la nivel de minister pentru ca această prevedere să fie reintrodusă.

„Trebuie mai întâi ca eu și dl. Anghelescu să avem întâlniri cu reprezentanți ai ministerelor din România, deoarece este necesară o modificare a actului normativ”, a subliniat Milkov.

Oficialii au convenit să organizeze o ședință comună a consiliilor locale din Giurgiu și Ruse și să discute cu comisiile mixte și deputații din ambele țări. Milkov a adăugat că proiectul nu poate începe imediat, existând mai multe proceduri premergătoare, ceea ce oferă timp pentru schimbarea cadrului legal.

Adrian Anghelescu a declarat că opoziția sa față de proiect este fermă. El a explicat că, în consiliul local, a fost votată o regulă prin care astfel de instalații trebuie amplasate la cel puțin o mie de metri de oraș. A precizat că un teren care să respecte această condiție nu există, fapt ce face proiectul practic imposibil.

„Este o problemă de sănătate pentru cetățenii noștri și de aceea toți suntem împotriva construirii acestui incinerator lângă Giurgiu, lângă Ruse sau oriunde în apropiere. Locuitorii din Giurgiu și Ruse au experiența tristă a consecințelor asupra sănătății cauzate de poluarea combinatului Verachim în anii ’80. De aceea, și în consiliul nostru local am votat ca un astfel de combinat să fie la cel puțin 1.000 de metri de Giurgiu. Practic, un astfel de teren nu există și proiectul ar fi nerealizabil, dar decizia a fost contestată”, a declarat primarul din Giurgiu.

Primarul a spus că nu are încredere în evaluările publicate până acum, care susțin că incineratorul nu ar afecta mediul sau sănătatea oamenilor. El a amintit că locuitorii din Giurgiu și Ruse au trăit deja consecințele poluării din perioada în care funcționa combinatul Verachim.

Anghelescu a încheiat spunând că, dacă autoritățile vor aproba totuși construcția incineratorului, își va depune demisia din funcția de primar al Giurgiului.