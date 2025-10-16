Uniunea Europeană intenționează să folosească veniturile generate de activele rusești blocate pe teritoriul său ca sursă de finanțare pentru reconstrucția Ucrainei, grav afectată de războiul declanșat de Rusia în februarie 2022. Comisarul european pentru Economie, Valdis Dombrovskis, a declarat într-un interviu acordat agenției AFP că Executivul european lucrează la „o lege a reparațiilor la nivel european”, menită să creeze baza legală pentru o astfel de decizie.

„Pregătim o lege a reparațiilor la nivel european care să ne permită să folosim veniturile generate de activele rusești blocate”, a explicat Dombrovskis, adăugând că discuțiile se concentrează asupra modalităților prin care profiturile obținute din aceste active pot fi transferate în siguranță către Ucraina, fără a încălca legislația internațională.

Potrivit oficialului european, Comisia dorește ca inițiativa să fie extinsă și la alte economii majore. „Ne încurajăm partenerii să vadă ce pot să facă, la rândul lor, cu activele prezente pe teritoriile lor”, a subliniat Dombrovskis, referindu-se la țările din Grupul celor Șapte (G7) – Statele Unite, Canada, Japonia și Marea Britanie, alături de statele membre ale UE.

Acesta a precizat că, în ultimele luni, s-au făcut progrese în direcția identificării cadrului legal care să permită utilizarea veniturilor rezultate din administrarea acestor active, și nu a capitalului propriu-zis. Ideea principală este ca profiturile generate de investițiile sau dobânzile din fondurile înghețate să fie redirecționate către un fond special destinat reconstrucției Ucrainei.

Prin această inițiativă, Bruxellesul urmărește ca Rusia să contribuie indirect la costurile uriașe generate de distrugerile din Ucraina. Potrivit estimărilor Băncii Mondiale, reconstrucția țării ar putea necesita peste 500 de miliarde de euro.

„Este firesc ca resursele provenite din activele rusești să fie utilizate pentru a repara daunele provocate de agresiunea rusă”, susțin surse europene citate de AFP.

Comisia Europeană estimează că, doar pe teritoriul Uniunii, activele rusești înghețate – aparținând atât statului rus, cât și unor entități private – depășesc 200 de miliarde de euro. Cele mai multe se află sub administrarea sistemului financiar belgian Euroclear, care a generat deja profituri de ordinul miliardelor de euro din dobânzile acumulate.

Oficialii de la Bruxelles recunosc însă că proiectul ridică probleme juridice complexe. Legislația internațională și dreptul european protejează dreptul de proprietate, inclusiv al statelor străine, ceea ce face imposibilă confiscarea directă a activelor fără o bază legală solidă. Din acest motiv, Comisia Europeană explorează opțiunea de a utiliza doar veniturile rezultate din gestionarea acestor fonduri – o soluție considerată mai realistă și mai ușor de acceptat de partenerii internaționali.

Surse europene afirmă că o parte din aceste venituri ar putea fi direcționate către Fondul pentru Ucraina, deja gestionat de Comisie, sau către un mecanism comun al G7, care să asigure transparență și control internațional asupra utilizării banilor.

Mai multe state membre, printre care Germania și Franța, sprijină inițiativa, însă insistă ca toate măsurile să respecte dreptul internațional și să evite riscul unor litigii la Curtea de Justiție a UE. În același timp, Statele Unite și Marea Britanie susțin o abordare mai fermă, propunând folosirea directă a fondurilor rusești înghețate.

Valdis Dombrovskis a declarat că dialogul cu partenerii G7 va continua, scopul fiind acela de a obține un acord comun până la începutul anului viitor.

„Este o chestiune de justiție – Rusia trebuie să plătească pentru distrugerile provocate”, a transmis comisarul european.

Context:

După invadarea Ucrainei, Uniunea Europeană și aliații săi au impus sancțiuni economice severe împotriva Rusiei, înghețând active ale Băncii Centrale Ruse și ale oligarhilor apropiați Kremlinului. Din 2022, aceste fonduri au rămas inaccesibile proprietarilor, dar au generat profituri consistente în sistemele bancare occidentale.

Prin noua lege a „reparațiilor de război”, UE face un pas concret spre transformarea sancțiunilor într-un instrument de reconstrucție – o mișcare ce ar putea deveni un precedent juridic internațional fără precedent.