Pe ordinea de zi a ședinței de Guvern se află un document cu tema „ajustarea prețului apei minerale naturale la sursă pentru consum alimentar cu indicele prețurilor de consum”, semnat de ministrul Economiei, Radu Miruță.

În prezent, SNAM practică un tarif de 43,25 lei/1.000 litri, stabilit în aprilie 2022. Potrivit memorandumului, prețul nu a mai fost actualizat în ultimii trei ani, în ciuda creșterii costurilor generate de inflație.

Ministerul Economiei propune o ajustare cu 13,55 lei/1.000 litri, ceea ce ar însemna un nou tarif de 56,80 lei/1.000 litri, respectiv o creștere de aproximativ 30%.

„Propunem ajustarea actualului preț practicat de Societatea Naţională a Apelor Minerale S.A. la 56,80 lei/1.000 litri cu indicele mediu al prețurilor de consum publicat de Institutul Naţional de Statistică, la care se aplică un coeficient de corecție de 0,9”, se arată în documentul înaintat Guvernului.

Totodată, ministerul precizează că „în ceea ce privește ajustarea prețului la apa minerală naturală la sursă pentru consum alimentar cu indicele prețului de consum pentru perioada noiembrie 2021 – mai 2025 cu 13,55 lei la 1.000 litri, menționăm că modificarea survenită în costuri reprezintă 0,01355/1 litru”.

Oficialii din Ministerul Economiei susțin că majorarea propusă nu ar trebui să aibă efecte asupra prețurilor de la raft, întrucât ajustarea vizează doar prețul la sursă.

„Din acest calcul rezultă că ajustarea prețului la apa minerală naturală la sursă pentru consum alimentar nu are niciun impact negativ asupra costurilor de producție pentru îmbuteliatori, deci nu ar trebui să implice o creștere la raft a prețurilor de vânzare a apei îmbuteliate”, precizează instituția.

Astfel, deși producătorii vor plăti mai mult pentru extragerea apei minerale, autoritățile consideră că modificarea este prea mică pentru a fi resimțită de consumatori.

Potrivit legislației în vigoare – OUG 36/2001 – tarifele pentru apa minerală se pot ajusta periodic, „de regulă, la un interval de 3 luni, cu avizul Oficiului Concurenței, pe baza cererilor de ajustare primite de la producători, prestatori sau autorități de reglementare, dacă parametrul de ajustare se modifică cu cel puțin 5% față de nivelul existent”.

Memorandumul precizează că noile tarife se bazează pe ultimul indice al prețurilor de consum publicat de Institutul Național de Statistică (INS).