Iarna 2025–2026 va aduce facturi mai mari la căldură pentru românii racordați la sistemele centralizate. Timișoara, Oradea și Ploiești sunt doar câteva dintre orașele care au anunțat deja ajustări, iar combinația dintre reducerea subvențiilor și creșterea TVA va pune presiune suplimentară pe bugetele familiilor.

Municipalitățile susțin că măsurile sunt necesare pentru a asigura sustenabilitatea sistemelor de termoficare și pentru a continua investițiile în infrastructura energetică.

Primăria Timișoara a anunțat că, de la 1 septembrie, propune ajustarea tarifului la energia termică furnizată de Colterm. Prețul local de producere și distribuție va rămâne la 847,61 lei/MWh (fără TVA), însă populația va plăti 466,19 lei/MWh (fără TVA). Diferența de 381,42 lei/MWh va fi acoperită prin subvenție de la bugetul local.

Impactul pentru abonați va fi semnificativ: între noiembrie 2025 și martie 2026, un apartament cu o cameră va plăti în plus circa 100 lei pe lună, unul cu două camere aproximativ 150 lei, iar un apartament cu trei camere va avea facturi mai mari cu aproximativ 200 lei lunar.

Municipalitatea spune că măsura este necesară pentru a asigura sustenabilitatea financiară a serviciului și pentru a continua investițiile în reabilitarea rețelelor, cum este magistrala CET Sud, unde se alocă 120 de milioane de lei.

„Pentru sezonul de iarnă, respectiv perioada noiembrie 2025 – martie 2026, diferenţa la factură va fi de aproximativ 480 de lei pentru un apartament cu o cameră (mai mare cu aproape 100 lei lunar, n.r.), 700 de lei pentru unul cu două camere (cu aproape 150 de lei mai mult, n.r.) şi 960 de lei pentru unul cu trei camere (mai mare cu circa 200 de lei lunar, n.r.)”, precizează sursa citată.

În iulie, Consiliul Local Oradea a aprobat creșterea prețurilor locale practicate de Termoficare Oradea SA, aplicabilă de la 1 august 2025. Pentru consumatorii casnici racordați la rețeaua de transport, prețul local al energiei termice a fost stabilit la 527,92 lei/Gcal (TVA 21%), iar prețul facturat populației este de 409,68 lei/Gcal (TVA inclus).

Această ajustare vine după ce ani la rând municipalitatea a menținut tarifele la un nivel scăzut prin subvenții consistente, însă presiunea pe buget și costurile tot mai mari de producție au impus modificarea.

La Ploiești, scenariile analizate de autorități vizează fie menținerea tarifelor de anul trecut, fie creșteri moderate. Totuși, facturile vor fi mai mari din cauza majorării TVA la căldură, de la 5% la 11%.

De la începutul anului, tariful gigacaloriei fără TVA este de 350 lei, diferența până la costul real de 605,22 lei/Gcal fiind acoperită de la bugetul local. Odată cu noul TVA, ploieștenii vor plăti 388 lei/Gcal, față de 367,5 lei/Gcal în sezonul trecut.

Cât despre București, prețul de producție al agentului termic, în capitala României, este de peste 1.000 de lei/gigacalorie.

Din fericire, bucureștenii plătesc o sumă mult mai mică, respectiv 330 de lei, diferența fiind subvenționată de Primărie.

Spre finalul anului trecut, Nicușor Dan, pe atunci încă primar al Capitalei, spunea că prețul gigacaloriei ar trebui să fie în jur de 600 de lei, dacă toată reţeaua de producere şi distribuţie a energiei termice ar fi reabilitată.

„Să zicem că azi am avea toată reţeaua reabilitată. Atunci, acea o mie de lei nu ar mai fi o mie de lei. Ar fi undeva la 700 – 750 de lei. (…) Dacă Ministerul Energiei ar reabilita în secunda asta centralele cu care ei produc şi energie electrică, şi energie termică, probabil că acel 700-750 de lei ar fi 600 de lei. Dar, bineînţeles, asta se va întâmpla în câţiva ani”, afirma Nicușor Dan în octombrie 2024.

Majorarea TVA, intrată în vigoare la 1 august, afectează toate serviciile publice, de la apă și canalizare până la energia termică.

În acest context, facturile la întreținere vor continua să crească, în special în orașele unde subvențiile se reduc sau tarifele locale sunt ajustate pentru a acoperi costurile reale.