Biletul comun STB–Metrorex își pierde avantajul după scumpirea la 7 lei

Potrivit ordinului adoptat, prețul unei călătorii comune cu tramvaiul, autobuzul sau troleibuzul și metroul va fi de 7 lei. Până acum, biletul unic metropolitan costa 5 lei, fiind mai ieftin decât achiziția separată a două bilete – 3 lei pentru STB și 5 lei pentru metrou (total 8 lei).

Această formulă avantajoasă pentru călători a funcționat doar până acum, deoarece după majorarea prețului biletului de metrou la începutul anului și după noua scumpire aplicată în august, biletul unic și-a pierdut practic atractivitatea.

Ministerul Transporturilor justifică majorările prin explozia cheltuielilor de operare

Proiectul de ordin a fost pus în dezbatere publică luna trecută și a fost acum adoptat oficial. În document se subliniază că ultima modificare a tarifelor comune a avut loc la 1 august 2021. De atunci, costurile Metrorex s-au majorat considerabil.

În perioada august 2021 – septembrie 2024, prețurile de consum pentru elementele cu pondere mare în cheltuielile de exploatare au înregistrat creșteri semnificative:

  • combustibilii s-au scumpit cu 131,07%;

  • apa și canalizarea cu 151,63%;

  • energia termică cu 153,91%.

Aceste evoluții au fost invocate de Ministerul Transporturilor ca fundament pentru aprobarea noilor tarife.

STB transport public
SURSA FOTO: Facebook – PMB

Prețul abonamentelor metropolitane crește la toate categoriile de valabilitate

Majorările anunțate afectează nu doar biletele simple, ci și toate tipurile de abonamente metropolitane. Noile prețuri sunt următoarele:

  • Talon 10 călătorii: de la 45 lei → 59 lei.

  • Abonament metropolitan și metrou 24 de ore: de la 14 lei → 18 lei.

  • Abonament 72 de ore: de la 35 lei → 49 lei.

  • Abonament 7 zile: de la 50 lei → 66 lei.

  • Abonament 1 lună: de la 140 lei → 160 lei.

  • Abonament 6 luni: de la 700 lei → 800 lei.

  • Abonament 12 luni: de la 1.200 lei → 1.410 lei.

Creșterile sunt consistente mai ales la abonamentele pe termen scurt, folosite frecvent de turiști și vizitatori, unde tarifele cresc cu 20%–40%.

Scumpirile vor afecta în mod direct navetiștii din București și din zona metropolitană, care se bazau pe abonamentele comune pentru a-și reduce costurile zilnice. Deși timp de opt luni tarifele au rămas neschimbate, menținerea unui bilet unic la 5 lei era deja sub costurile reale de operare.

Acum, noul tarif de 7 lei se apropie de combinația clasică STB + Metrorex (8 lei), iar creșterea la abonamente adaugă o presiune suplimentară pe bugetele personale, mai ales pentru cei care folosesc zilnic transportul public.