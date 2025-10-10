Pensia se calculează prin înmulțirea punctajului total al asiguratului cu valoarea punctului de pensie, iar pensia anticipată suportă o reducere lunară procentuală.

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a făcut public un tabel cu procentul de diminuare pentru fiecare lună de anticipare. Procentul scade pe măsură ce perioada de anticipare crește: pentru primele 12 luni (până la 1 an) se aplică 0,40% pe lună, între 1 și 2 ani 0,35% pe lună, între 2 și 3 ani 0,30% pe lună, între 3 și 4 ani 0,25% pe lună și între 4 și 5 ani 0,20% pe lună. Procentele se cumulează pentru lunile corespunzătoare perioadei de anticipare.

Presupunând un cuantum ipotetic al pensiei la vârsta standard de 2.000 de lei/lună:

La o retragere cu 1 an înainte (12 luni), diminuarea totală este 12 x 0,40% = 4,8%, adică o pierdere de 96 lei/lună. Pensia finală va fi 1.904 lei.

La o retragere cu 2 ani înainte (24 luni), primele 12 luni aplică 0,40% iar următoarele 12 luni 0,35%, rezultând 4,8% + 4,2% = 9,0% reducere. Pierderea lunară este de 180 lei, pensia finală fiind 1.820 lei.

La o retragere cu 5 ani înainte (60 luni), se cumulează toate treptele procentuale: 4,8% + 4,2% + 3,6% + 3,0% + 2,4% = 18,0%, adică o pierdere de 360 lei/lună, iar pensia finală va fi 1.640 lei.

Aceste calcule sunt orientative, procentajele lunare fiind fixe, însă cuantumul pensiei depinde de punctajul total și de valoarea punctului de pensie la data stabilirii pensiei.

Legea prevede că, la atingerea condițiilor pentru pensia la limită de vârstă, pensia anticipată se transformă automat în pensie pentru limită de vârstă, iar cuantumul se recalculează fără diminuarea aplicată anterior, eliminând penalizarea. Această recalculare poate crește pensia odată ce beneficiarul ajunge la vârsta standard.

În plus, persoanele cu perioade necontributive pot încheia contracte de asigurare socială pentru cumpărarea vechimii. Costul lunar pentru aceste contracte este stabilit oficial și a fost actualizat în 2023-2024. Achiziția vechimii poate crește punctajul și, implicit, cuantumul pensiei, reducând efectul penalizării în cazul pensionării anticipate.

Amintim că Guvernul Bolojan lucrează deja la un al treilea set de măsuri, chiar dacă Pachetul 2 nu a fost încă validat de Curtea Constituțională a României (CCR). Acesta include reguli mai stricte pentru pensionarea anticipată, noi modificări pentru pensionarii speciali, dar și interdicția cumulului pensiei cu salariul în sectorul public.