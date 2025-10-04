Anunț important pentru pensionari. Anumite persoane din Regatul Unit sunt eligibile fie pentru un abonament TV gratuit, fie pentru unul cu reducere. Acest tip de abonament este obligatoriu în Regatul Unit încă de la introducerea sa, în 1946, potrivit Dailystar.

Cu toate acestea, abonamentul TV a cunoscut schimbări semnificative de-a lungul deceniilor. La început, când BBC era singurul post de radiodifuziune din țară, abonamentul TV costa doar 2 lire sterline – echivalentul a aproximativ 105 lire sterline în prezent. În ciuda evoluției televiziunii, odată cu apariția numeroaselor canale și a serviciilor de streaming, această taxă anuală rămâne obligatorie.

Costul actual al abonamentului TV este de 174,50 lire sterline.

Multe gospodării au nevoie în continuare de un abonament TV pentru:

Vizionarea sau înregistrarea programelor în timp ce sunt transmise în direct pe orice canal TV

Vizionarea programelor în direct pe orice serviciu TV online – cum ar fi Channel 4, YouTube sau Amazon Prime Video

De asemenea, este necesar pentru descărcarea sau vizionarea oricăror programe BBC pe BBC iPlayer.

Cu toate acestea, anumite persoane sunt scutite de taxă sau pot solicita o reducere. Iată care sunt acestea:

Persoanele de 75 de ani sau peste această vârstă

Site-ul Guvernului spune că pot beneficia de abonament gratuită cei care au 75 de ani sau peste și cei care:

Primesc credit de pensie

Locuiesc cu partenerul/partenera care primește credit de pensie

”Puteți aplica la vârsta de 74 de ani dacă primiți deja credit de pensie. Va trebui să continuați să plătiți până la sfârșitul lunii dinaintea împlinirii a 75 de ani”, se spune pe site-ul guvernului.

Cererile pot fi depuse online. Alternativ, se poate aplica telefonic la 0300 790 6071.

Cei care locuiesc într-un azil de bătrâni sau într-un centru de îngrijire protejat sunt eligibili pentru o reducere. Pentru cei care locuiesc în aziluri de bătrâni eligibile, locuințe asistate sau centre de îngrijire protejate, abonamentul poate fi redusă la 7,50 GBP.