Toți pensionarii trebuie să verifice! Conștientizarea opțiunii de a contribui la pensia partenerului a scăzut semnificativ odată cu vârsta, de la 43% în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 18 și 34 de ani, la 25% în rândul celor peste 55 de ani.

Studiul a relevat disparități între categoriile de impozitare, 78% dintre contribuabilii cu cotă suplimentară fiind conștienți de opțiunea de a contribui la pensia partenerului, comparativ cu 61% dintre contribuabilii cu cotă mai mare și 29% dintre contribuabilii cu cotă de bază, informează, pensionsage.com.

Helen Morrissey, șefa departamentului de analiză a pensiilor la Hargreaves Lansdown, a descris capacitatea de a contribui la pensia partenerului drept un „beneficiu foarte puțin cunoscut”.

Ea a explicat că persoanele care economisesc pentru pensie pot contribui cu până la 2.880 de lire sterline pe an la pensia personală auto-investită (SIPP) a unui soț sau copil care nu lucrează, guvernul suplimentând această sumă până la 3.600 de lire sterline prin scutiri de impozite.

Morrissey a subliniat că aceasta poate fi o „modalitate puternică” de a îmbunătăți planificarea pensionării în perioadele în care nu lucrează, contribuind la abordarea decalajului de pensii dintre sexe.

De asemenea, ea susține că această contribuție la pensia partenerului poate fi benefică, chiar dacă partenerul lucrează, cu condiția ca totalul contribuțiilor să nu depășească alocația anuală. Ea spune că este o strategie utilă pentru clienții care și-au maximizat propriile contribuții la pensii.

„În general, doar o treime dintre oameni știau că acesta este ceva ce pot face”, a spus Morrissey, subliniind necesitatea unei mai bune conștientizări și a unei implicări active a consilierilor cu privire la această opțiune.

Nu este singurul domeniu în care există cunoștințe minime despre economisirea la pensie. Cercetările anterioare realizate de Hargreaves Lansdown au arătat că mai puțin de jumătate (47%) dintre adulții din Marea Britanie știu cum funcționează investițiile lor în pensii, în timp ce 21% nu știu unde este deținută pensia lor.