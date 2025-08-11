Situația financiară a companiilor din România continuă să se deterioreze, arată cel mai recent raport al Băncii Naționale a României (BNR), bazat pe datele transmise de Ministerul Finanțelor. În pofida unei creșteri moderate a cifrei de afaceri, presiunea costurilor — în special cele salariale — erodează profitabilitatea pentru al doilea an consecutiv.

În prima jumătate a anului 2024, cheltuielile operaționale au urcat cu 5% față de aceeași perioadă din 2023, impulsionate de un salt de 17% al costurilor cu salariile. Cheltuielile cu utilitățile au scăzut cu 12%, iar cele cu mărfurile au rămas la același nivel, însă acest echilibru nu a fost suficient pentru a contracara presiunea pe marje. Veniturile totale au crescut cu 4,5%, dar profitul net agregat al companiilor a coborât ușor, cu 0,6%, până la 54,6 miliarde lei.

În iunie 2024, aproape 9.300 de firme raportau pierderi — cu 22% mai multe decât în 2022. Suma totală a acestor pierderi a urcat cu 25%, atingând 16,7 miliarde lei. Tot mai multe companii au probleme de capitalizare, iar necesarul total de recapitalizare a fost estimat de BNR la 35 de miliarde lei, cu peste 200 de firme în plus față de anul anterior.

Performanțele economiei sunt puternic polarizate. Industria extractivă conduce topul profitabilității, cu o marjă netă de peste 24%, în creștere cu 10 puncte procentuale față de 2023. Imobiliarele și sectorul utilităților consemnează și ele marje ridicate, de 16,5% și respectiv 11% — acesta din urmă fiind cel mai bun rezultat din ultimii zece ani. Construcțiile au avansat la 7,1% marjă netă.

La polul opus, agricultura a suferit o scădere drastică, cu marja netă redusă la jumătate, până la 5,4%, probabil sub impactul secetei. Serviciile, comerțul și industria — pilonii economiei — au înregistrat ajustări negative, deși mai temperate.

Randamentul capitalurilor proprii (ROE) s-a diminuat la 18,8% în iunie 2024, cu două puncte procentuale mai puțin decât în 2023 și cu aproape cinci puncte sub vârful din 2022. Totodată, indicatorul de sănătate financiară — care reflectă eficiența utilizării activelor — s-a deteriorat, cu probleme majore în agricultură, imobiliare și servicii, în timp ce industria extractivă se menține pe un trend pozitiv.

Raportul BNR confirmă un context tensionat: tot mai multe companii intră „pe roșu”, profitabilitatea scade, iar nevoia de capital proaspăt crește. Cu salarii în urcare și costuri operaționale ridicate, mediul de afaceri românesc se confruntă cu un test de rezistență care ar putea redefini peisajul economic în următorii ani.

211457983 by b3b3_niko