BMW AG a investit peste două miliarde de euro în noua fabrică, situată la doar 40 de kilometri de granița cu România. Aceasta va produce anual până la 150.000 de vehicule, consolidând poziția Ungariei ca hub regional în domeniul industriei auto.

La inaugurare, premierul Viktor Orbán a subliniat că această investiție este „fantastică și impresionantă” și că reprezintă o confirmare a politicii economice a guvernului de la Budapesta, care atrage companii internaționale prin cooperare și stabilitate.

În discursul său, premierul ungar a transmis că țara sa a ales o cale care nu se bazează pe constrângeri, ci pe parteneriate reale cu investitorii. „Nu extorcăm, ci recompensăm investițiile”, a spus Orbán, insistând asupra faptului că viitorul economiei depinde de conectivitate, accelerare și flexibilitate, nu de izolare și reglementări excesive.

El a adăugat că Ungaria nu urmărește creșterea taxelor, ci reducerea lor, iar scopul este cooperarea strânsă cu marile companii.

Viktor Orbán a remarcat că succesul unor branduri precum BMW aduce beneficii întregii economii ungare și a descris fabrica drept un simbol al „vitezei și stabilității” pe care maghiarii o apreciază.

„Suntem mândri, dimensiunea fabricii, calitatea este fantastică și impresionantă. Când s-a anunțat că BMW va construi o fabrică la Debrețin s-a spus că va fi un succes sigur, din care toată lumea va avea de câștigat. BMW este o mașină populară în Ungaria. Nouă, maghiarilor, ne place viteza, schimbările curajoase de viteze, ne place să mergem pe teren accidentat, dar în același timp ne așteptăm la stabilitate și siguranță. Iar BMW este exact o astfel de mașină. BMW este o mașină cool și ne place să ne gândim așa la noi înșine ”, a mai spus Orbán.

BMW a confirmat că, la finalul lunii octombrie, va începe producția de serie a modelului electric iX3 la uzina din Debrețin. Capacitatea va fi crescută gradual, în mai multe etape.

Primul vehicul este programat să iasă de pe liniile de producție până la sfârșitul acestui an, iar vânzările în Europa vor debuta în martie 2026. Obiectivul BMW este să recupereze terenul pierdut în fața companiilor chineze, care au avansat rapid în industria vehiculelor electrice.

Debreținul devine un punct central al industriei auto din Europa Centrală. În paralel cu BMW, și producătorul chinez BYD construiește o uzină de asamblare în același oraș, parte a strategiei guvernului de la Budapesta de a atrage investitori globali în domeniul mobilității electrice.