Luni, președintele SUA, Donald Trump, a purtat o convorbire telefonică tensionată cu premierul Ungariei, Viktor Orbán, în încercarea de a-l determina să nu se mai opună Ucrainei la Uniunea Europeană.

Discuția a avut loc imediat după întâlnirile lui Trump cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu mai mulți lideri europeni la Casa Albă, unde au analizat posibile soluții pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

Potrivit surselor citate de Bloomberg, în cadrul întâlnirii, liderii europeni i-au solicitat lui Trump să își folosească „influența personală” asupra premierului ungar, considerat cel mai ferm opozant al aderării Ucrainei la Uniunea Europeană.

„La un moment dat, liderii europeni i-au solicitat președintelui să intervină direct. Doar Trump are relația necesară cu Orbán pentru a deschide o cale de negociere”, a declarat un oficial european sub protecția anonimatului.

Conform informațiilor disponibile, Trump a căutat să obțină de la premierul ungar un angajament de a nu împiedica procesul de aderare, argumentând că integrarea Ucrainei în UE reprezintă o componentă a unui pachet mai larg de garanții de securitate destinat să descurajeze viitoare agresiuni din partea Rusiei.

Chiar dacă autoritățile de la Budapesta nu au confirmat discuția telefonică, Viktor Orbán a publicat marți pe Facebook un mesaj în care și-a reiterat poziția.

Acesta a scris că „aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană nu oferă nicio garanție de securitate. Prin urmare, legarea aderării de garanții de securitate este inutilă și periculoasă”.

Conform informațiilor Bloomberg, în convorbirea cu Trump, premierul ungar ar fi afirmat că nu poate sprijini grăbirea aderării Ucrainei la UE în contextul actual, motivând că aceasta ar putea intensifica tensiunile cu Rusia și ar pune în pericol stabilitatea Uniunii Europene.

În discuția avută, Orbán și-ar fi manifestat interesul ca Budapesta să fie gazda următoarei runde de negocieri dintre președintele rus Vladimir Putin și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski.

Ulterior, Donald Trump a confirmat că sprijină organizarea unui summit internațional între Rusia și Ucraina, urmat de o reuniune trilaterală la care intenționează să participe și el.

Până în prezent, locul și data întâlnirii nu au fost stabilite, însă surse de la Casa Albă au declarat că „mai multe locații sunt evaluate, inclusiv Budapesta”.