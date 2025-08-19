Potrivit lui Friedrich Merz, acordul pentru această întâlnire a fost obținut în urma intervenției directe a președintelui american. Trump ar fi avut o discuție telefonică cu Vladimir Putin imediat după consultările de la Casa Albă cu delegația europeană și cu Volodimir Zelenski.

„Preşedintele american a vorbit cu preşedintele rus şi a convenit ca o întâlnire între preşedintele rus şi preşedintele ucrainean să aibă loc în următoarele două săptămâni”, a declarat Merz reporterilor după discuţiile de la Casa Albă.

Conform liderului german, doar implicarea personală a lui Donald Trump a reușit să determine Moscova să accepte ideea unui dialog direct la nivel înalt.

Trump a confirmat ulterior că a început organizarea unei întâlniri între cei doi președinți și a anunțat că urmează și o reuniune trilaterală, la care va participa alături de Putin și Zelenski. Vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio și trimisul special Steve Witkoff sunt responsabili cu logistica și detaliile întâlnirii.

Volodimir Zelenski a declarat că este pregătit să se întâlnească cu președintele rus și că nu intenționează să impună condiții prealabile, tocmai pentru a evita blocarea discuțiilor. Liderul ucrainean a acceptat orice format – bilateral sau trilateral – și a precizat că obiectivul său rămâne oprirea războiului.

Cancelarul german a atras însă atenția asupra condițiilor impuse de Rusia, care ar cere cedarea unor părți din Donbas. Merz a subliniat că un stat suveran nu poate fi forțat să renunțe la teritorii și că Ucraina nu ar trebui presată în această direcție.

Cu toate acestea, el consideră că o întâlnire între cei doi lideri ar putea deschide calea către un posibil armistițiu, în contextul în care realitatea de pe front continuă să fie extrem de dificilă.

Friedrich Merz a afirmat că unitatea europeană și prezența celor șapte lideri europeni la Washington au fost apreciate de administrația americană. În opinia sa, perseverența și presiunea diplomatică sunt esențiale pentru desfășurarea întâlnirii. Oficialii europeni au discutat cu partea americană despre următorii pași în garantarea securității Ucrainei și despre modalitățile de menținere a sprijinului internațional.

Deși Merz a transmis un mesaj optimist, a recunoscut că nu poate garanta curajul liderului de la Kremlin de a merge până la capăt cu întâlnirea. Totuși, organizarea acestui summit este percepută drept un progres diplomatic semnificativ, într-un moment în care pierderile umane continuă să crească și pozițiile militare de pe teren se schimbă constant.

Într-o postare publicată pe rețeaua Truth Social, Donald Trump a transmis că întreaga echipă este încrezătoare că inițiativa de pace va prinde contur. El a vorbit despre un „prim pas foarte bun” și a spus că toate părțile implicate sunt „foarte fericite” de perspectiva unui acord.