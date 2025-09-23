Președintele SUA, Donald Trump, a spus că, după ce a analizat situația militară și economică a conflictului, consideră că Ucraina, sprijinită de Uniunea Europeană, ar putea să lupte și să câștige înapoi teritoriile „în forma lor inițială”. El a mai arătat că, prin sprijinul financiar al NATO, o astfel de evoluție este „o opțiune reală”.

„După ce am ajuns să cunosc și să înțeleg pe deplin situația militară și economică dintre Ucraina și Rusia și după ce am văzut problemele economice pe care le provoacă Rusiei, cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, se află în poziția de a lupta și de a RECÂȘTIGA întreaga Ucraină în forma sa originală”, a scris Trump într-o postare amplă pe Truth Social.

Președintele a adăugat că Rusia luptă „fără direcție” de trei ani și jumătate, în condițiile în care un stat cu putere militară reală ar fi trebuit să câștige într-un timp mult mai scurt.

În aceeași postare, Trump a subliniat că populația rusă ar putea realiza cât de mari sunt costurile acestui război, în timp ce Ucraina, cu „spiritul său puternic și în creștere”, ar avea șansa nu doar să își recupereze teritoriile, dar poate chiar să meargă mai departe. El a afirmat că Rusia și președintele Vladimir Putin se află într-o „mare dificultate economică” și că acesta este momentul în care Ucraina trebuie să acționeze.

Trump a precizat că Statele Unite vor continua să furnizeze arme către NATO, urmând ca Alianța să decidă modul în care le utilizează.

Întrebat de jurnaliști despre declarațiile lui Trump, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a spus că postarea reprezintă „o schimbare importantă” și a descris-o drept una pozitivă.

Totuși, nu este clar dacă Trump se referă la revenirea la granițele de dinaintea invaziei ruse din februarie 2022 sau și la reintegrarea Crimeei, anexată ilegal de Rusia în 2014.

Trump și Zelenski s-au întâlnit la New York, în marja Adunării Generale a ONU, aceasta fiind a cincea întrevedere directă din actualul mandat prezidențial.

În discuțiile cu Zelenski, Trump a spus că țările NATO ar trebui să doboare avioanele rusești care le încalcă spațiul aerian. El a precizat că un eventual sprijin american într-o astfel de intervenție ar depinde de circumstanțe, dar a adăugat că Statele Unite rămân „puternic implicate” în Alianță.

Declarațiile au venit după mai multe incidente recente: Estonia a anunțat că trei avioane rusești MiG-31 au încălcat spațiul său aerian timp de 12 minute, iar în Polonia aproximativ 20 de drone rusești au pătruns pe teritoriul național, fiind doborâte de avioanele NATO.

În discursul susținut la ONU, Donald Trump a criticat statele europene care continuă să cumpere petrol din Rusia, deși susțin că vor să crească presiunea asupra Moscovei pentru a opri războiul din Ucraina.

Înaintea reuniunii de la New York, Volodimir Zelenski a făcut apel la Statele Unite și la statele europene să intensifice presiunea asupra Moscovei prin sancțiuni secundare. El a invocat atacurile repetate împotriva țării sale, inclusiv un bombardament masiv cu rachete și drone, soldat recent cu cel puțin trei morți și mai mulți răniți.

În trecut, Trump afirmase că o soluție pentru încheierea conflictului ar putea include cedări și schimburi teritoriale între Ucraina și Rusia. În august, el a sugerat chiar că se discută despre „recuperări” și „schimburi” de teritorii, deși a recunoscut că procesul este complicat.

Declarațiile recente marchează o diferență semnificativă față de acele poziții. Trump și-a exprimat convingerea că războiul nu se va încheia prea curând, dar a insistat că Ucraina are acum șansa de a-și restabili granițele cu ajutorul european și al NATO.