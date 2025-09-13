O rafinărie deținută de compania Bashneft a luat foc sâmbătă, după ce a fost vizată de un atac cu drone în Republica Başchiria, o regiune aflată pe râul Volga, în partea europeană a Rusiei. Potrivit agențiilor internaționale de presă, este una dintre cele mai mari unități de procesare a țițeiului din Federația Rusă.

Guvernatorul regional Radîi Habirov a confirmat că rafinăria a fost atacată de cel puțin două drone. Una dintre ele a căzut chiar în incinta instalației, declanșând un incendiu.

„Instalația de producţie a fost uşor avariată şi a izbucnit un incendiu, care este în prezent stins. Nu sunt victime”, a declarat oficialul.

Lovitura de la Başchiria se înscrie într-o strategie pe care Ucraina o aplică de mai multe luni: atacarea infrastructurii energetice a Rusiei, în special a rafinăriilor de petrol. Scopul este perturbarea aprovizionării cu combustibil a armatei ruse și reducerea veniturilor Moscovei obținute din exporturile energetice.

O diferență importantă față de primele luni ale războiului este frecvența tot mai mare a atacurilor lansate în timpul zilei și la distanțe considerabile de graniță. Republica Başchiria se află la aproape 900 de kilometri de Ucraina, ceea ce arată capacitatea extinsă a dronelor utilizate de Kiev.

Ukraine’s intelligence agency has confirmed the strike on the Bashneft-Novoil refinery in Ufa. Sources say powerful explosions followed by a massive fire damaged key infrastructure, including a vacuum distillation unit. pic.twitter.com/hvPQx95Udd — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 13, 2025

Bashneft, compania care operează rafinăria, este parte a grupului Rosneft, gigantul petrolier controlat de statul rus. Instalațiile sale sunt considerate critice pentru aprovizionarea internă și pentru exporturile prin rețeaua de oleoducte. Un atac reușit asupra acestor unități produce efecte nu doar militare, ci și economice, într-un moment în care sancțiunile occidentale limitează deja veniturile Moscovei din energie.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a lansat un avertisment dur sâmbătă seara, după ce drone de atac ale Rusiei au intrat în spațiul aerian al României și al Poloniei, două state membre NATO. Liderul de la Kiev susține că nu este vorba de un accident, ci de o strategie deliberată prin care Moscova testează reacția Alianței.

„Astăzi, România a ridicat de urgență aviația de luptă din cauza unei drone rusești care intrase în spațiul său aerian. Drona a pătruns aproximativ 10 kilometri pe teritoriul României și a operat în spațiul aerian al țării membre NATO timp de aproximativ 50 de minute. Tot astăzi, Polonia a activat un răspuns militar la amenințarea dronelor de atac rusești”, a transmis Zelenski.

El a subliniat că incursiunile repetate nu sunt întâmplătoare, ci parte a unui plan clar:

„Militarii ruși înțeleg perfect unde sunt direcționate dronele lor și cât timp pot petrece în aer. Rutele sunt întotdeauna calculate în prealabil. Acest lucru nu poate fi o coincidență, o eroare sau inițiativa unor comandanți de rang inferior. Este o extindere evidentă a războiului de către Rusia și exact așa acționează ei: mai întâi pași mici, iar în final, pierderi majore.”

Zelenski avertizează că NATO și Uniunea Europeană nu trebuie să tolereze astfel de provocări și cere adoptarea rapidă de măsuri ferme împotriva Moscovei. „Sunt necesare sancțiuni împotriva Rusiei. Sunt necesare tarife împotriva comerțului rusesc. Este nevoie de o apărare comună, iar Ucraina a propus partenerilor crearea exact a unui astfel de sistem de apărare. Nu așteptați ca zeci de drone Shahed și rachete balistice să forțeze, în cele din urmă, luarea unei decizii”, a scris liderul ucrainean pe Twitter.

În același mesaj, Zelenski a subliniat că Rusia „este obișnuită să distrugă independența și viețile altora” și că singura cale de a o opri este prin acțiuni preventive și sancțiuni severe.