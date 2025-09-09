În cursul nopții de marți, 9 septembrie, mai multe drone au survolat orașul Soci, afectând cartierele din apropierea reședinței oficiale Bocharov Ruchey, unde se desfășoară activități prezidențiale.

Ulterior, primarul orașului, Andrei Proshunin, a postat pe Telegram poze cu distrugerile care au avut loc în orașul Adler, care se află mai la sud de Aeroportul Internațional Soci.

Din acest motiv, zborurile pe acest aeroport au fost temporar restricționate de către Agenția Federală de Transport Aerian, cunoscută ca Rosaviatsiya.

Aeroportul din Soci a fost închis temporar între orele 2:38 și 3:06 de către Rosaviatsiya, drept măsură de precauție pentru siguranța zborurilor.

În ceea ce privește Bocharov Ruchey, reședința se află la mai puțin de 30 de kilometri de aeroport, în districtul central din Soci.

Conform publicației ucrainene Noua Voce a Ucrainei, guvernatorul regiunii Krasnodar, Veniamin Kondratiev, a declarat că fragmentele unei drone au lovit un autoturism, provocând moartea unui bărbat.

De asemenea, atacul a provocat pagube la cel puțin șase locuințe particulare. Ministerul rus al Apărării a raportat că sistemele de apărare antiaeriană au doborât 31 de drone ucrainene, dintre care 15 deasupra Mării Negre și două în regiunea Krasnodar.

Nu este pentru prima dată când zona este vizată. La finalul lunii august, fragmentele unei drone au căzut în orașul Gelendzhik, declanșând un incendiu în apropierea palatului lui Putin de pe Capul Idokopas. Pompierii au reușit să stingă flăcările după patru zile.

În urma atacului, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a precizat că programul liderului de la Kremlin nu a fost dat peste cap de acest eveniment.

„Programul președintelui este neschimbat. Este implementat conform planului”, a declarat Peskov pentru presa rusă.

Incidentele recente vin la doar două zile după ce Rusia a efectuat un atac major asupra Ucrainei, în care infrastructura de la Kiev a suferit daune semnificative. Autoritățile ucrainene au raportat pierderi umane și materiale considerabile, inclusiv distrugerea parțială a clădirii Cabinetului de Miniștri, afectând biroul prim-ministrului și sălile de ședințe.